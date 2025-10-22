दिवाळी पाडव्याला 'या' राशी होणार मालामाल; ग्रहांचा दुर्लभ संयोग, करिअरमध्ये होणार प्रगती, वाचा राशीभविष्य
आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.
Published : October 22, 2025 at 5:01 AM IST
मेष (ARIES) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आज आपणास सार्वजनिक आणि सामाजिक क्षेत्रातून प्रशंसा प्राप्त होईल. आर्थिक लाभ होतील. कौटुंबिक आणि दांपत्य जीवनात सौख्य लाभेल. वाहन सुख मिळेल. प्रिय व्यक्तीचे प्रेम प्राप्त करू शकाल. विचारात अधिकाराची भावना वाढेल. बौद्धिक चर्चेत भाग घेण्याची संधी प्राप्त होईल. आजचा दिवस व्यापार्यांसाठी लाभदायी आहे.
वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आज शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य सांभाळून नियोजित कामे ठरल्याप्रमाणे पूर्ण करू शकाल. आजारी व्यक्तींना आज प्रकृतीत सुधारणा जाणवेल. आईच्या घराकडून चांगली बातमी समजेल. कामाच्या ठिकाणी सहकार्यांचं अपेक्षित सहकार्य मिळेल. अडलेली कामे आज पूर्ण होतील.
मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. नवे काम हाती घेऊ शकाल. पत्नी आणि संततीविषयी चिंता वाटून मनात उद्विग्नता येईल. प्रकृती नरम-गरम राहील. खर्चाचं प्रमाण वाढेल. विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल दिवस आहे. शक्यतो वादविवाद टाळावेत. मतभेद संभवतात. मानहानी सुद्धा संभवते.
कर्क (CANCER) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज सांभाळून राहावं लागेल. शारीरिक उत्साह आणि मानसिक प्रसन्नता लाभण्यासाठी आज प्रयत्न करावे लागतील. छातीत दुखणं किंवा अन्य विकारांचा त्रास संभवतो. कुटुंबियांशी चर्चा किंवा वाद झाल्यानं सुद्धा मन दुःखी होईल. पैसा मोठया प्रमाणावर खर्च होईल. सामाजिक मानहानी संभवते. निद्रानाशाचा त्रास होण्याची शक्यता आहे.
सिंह (LEO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. कामात यश आणि प्रतिस्पर्ध्यांवर मात केल्यामुळं मनात प्रसन्नता दरवळेल. भावंडांशी चांगले संबंध प्रस्थापित होतील. मित्र व स्नेही यांच्यासह एखाद्या रमणीय पर्यटन स्थळी हिंडण्या-फिरण्याचा आनंद घेऊ शकाल. प्रकृती सुद्धा एकदम उत्तम राहील. आर्थिक लाभ होतील. मनात उद्विग्नता येणार नाही. नशिबाची साथ मिळेल. नवे कार्य हाती घेण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे.
कन्या (VIRGO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. आपल्या मधुर वाणीचा इतरांच्या मनावर सकारात्मक प्रभाव होईल. घरगुती वातावरण चांगलं राहील. वाणीवर ताबा ठेवल्यानं वादविवाद होणार नाहीत. आर्थिक कामे मनासारखी पार पडतील. नकारात्मक विचारांपासून दूर राहावं लागेल. मित्रांची भेट होईल. छोटासा प्रवास घडेल.
तूळ (LIBRA) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज आपल्या प्रत्येक कामात आत्मविश्वास असल्याचं दिसून येईल. आर्थिक योजना व्यवस्थित करू शकाल. शारीरिक आणि मानसिक शांतता लाभेल. वस्त्रे, अलंकार, आनंद, उल्हास यासाठी खर्च होईल. वैचारिक वाढ होईल. रचनात्मक कार्यात मन रमेल.
वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज बोलण्यावर संयम ठेवावा लागेल. शारीरिक आणि मानसिक चिंता यामुळं मन ग्रासून जाईल. वाहन चालवताना अपघात होणार नाही याची काळजी घ्यावी. शक्यतो आज शस्त्रक्रिया टाळावी. स्नेही व कुटुंबीयांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. कोर्ट-कचेरीच्या कामात सावध राहा किंवा शक्य असेल तर काम लांबणीवर टाका.
धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायी आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक क्षेत्रात लाभ होतील. मित्र व परिवारासह पर्यटन स्थळी भटकण्याचा आनंद मिळेल. व्यापारात लाभदायी ठरणारा दिवस आहे. कुटुंबात सुख-शांती नांदेल. विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळू शकेल.
मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. कुटुंब व संतती यांच्याविषयी आपणाला आनंद व समाधान होईल. स्नेही व मित्रांच्या भेटीने मन प्रसन्न होईल. व्यापारात पैशाच्या वसुलीसाठी बाहेर जावे लागेल व ते फायदेशीर ठरेल. व्यवसायात धन व मान-प्रतिष्ठा वाढेल. वरिष्ठांची आपणावर मर्जी राहील. नोकरीत बढतीची शक्यता आहे. एखादा अपघात संभवतो.
कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात स्थानी असेल. आज प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. शारीरिक अस्वास्थ्य राहील. शैथिल्य व आळस राहील. मानसिक प्रसन्नता लाभेल. नोकरीत चुका होतील. आनंद-मौजमजा यासाठी पैसा खर्च होईल. संततीविषयक काळजी राहील. विदेशातून सुखद बातमी ऐकिवात येईल.
मीन (PISCES) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज अचानक धनलाभ संभवतो. व्यापारी वर्गाचे गुंतलेले पैसे मिळतील. आज शारीरिक आणि मानसिक कष्टाची तयारी ठेवा. प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. खर्च वाढेल. अवैध प्रवृतींमुळं अडचणीत याल. योग्य विचार आपणास वाईट मार्गावर जाण्यापासून रोखतील.
हेही वाचा -
‘इडा, पीडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो’; काय आहे बलिप्रतिपदेचा शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व?, दिवाळी पाडवा म्हणजे काय?