आज चंद्र कन्या राशीत, दिवाळीत 'या' राशींचं पलटणार नशीब! प्रगतीसह मिळणार बोनस, वाचा राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 12:15 AM IST

मेष (ARIES) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी आहे. आजचा दिवस व्यावसायिकांसाठी लाभदायी आहे. कुटुंबातील आनंददायी वातावरण आपल्या मनाला प्रफुल्लित राहण्यात मदत करेल. घरात सुखद प्रसंग घडतील. शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. सहकार्यांचं अपेक्षित सहकार्य मिळेल. सामाजिक क्षेत्रात आपणाला यश, कीर्ती मिळेल. व्यापारात भागीदारांशी चांगले संबंध राहतील. वैवाहिक जोडीदाराशी जवळीक वाढेल.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या स्थानी आहे. आज वाद होण्याची शक्यता असल्यानं बौद्धिक चर्चेपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करावा. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. मनाला काळजी लागून राहील. पोटाच्या तक्रारीमुळं मन अस्वस्थ राहील. दुपारनंतर तक्रारीपासून मुक्तता मिळेल. मानसिकदृष्टया सुद्धा तणाव दूर झाल्याचा अनुभव येईल. आपण केलेल्या कामाची प्रशंसा झाल्यानं आपणाला आनंद होईल. स्त्रियांना माहेरहून एखादी चांगली बातमी मिळेल.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी आहे. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. संपत्तीविषयक दस्तावेजात फसवणूक होण्याची शक्यता असल्यानं काळजी घ्यावी लागेल. कुटुंबियांशी विनाकारण वाद होतील. संततीविषयक चिंता निर्माण होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडचण निर्माण होईल. अचानकपणे खर्च उदभवतील. मित्रांचा सहवास घडल्यानं आपणास आनंद होईल, इतकीच काय ती जमेची बाजू असेल.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी आहे. आज हातून एखादे कार्य अविचाराने होईल, तेव्हा काळजी घ्यावी. मनोबल चांगले असल्यानं प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल. दुपारनंतर मात्र थोडी प्रतिकूलता जाणवेल. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याकडं लक्ष द्यावं लागेल. आईच्या अनारोग्यामुळं चिंतीत व्हाल. खर्चात वाढ संभवते.

सिंह (LEO) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी आहे. आजचा दिवस अनुकूलतेचा आहे. सकाळी आपल्या गोड बोलण्याने इतरांकडून आपली कामे करवून घ्याल. कुटुंबियांसह आनंदात वेळ घालवू शकाल. दुपारनंतर आप्तेष्टांकडून काही लाभ संभवतो. मित्रांचा सहवास घडेल. विरोधकांशी दोन हात करू शकाल. संबंधातील प्रेमळपणामुळं आपला स्वभाव मृदु होईल.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी आहे. आपल्या वाणीच्या प्रभावाने आज आपणाला मोठा लाभ होईल. इतर लोकांशी असणार्‍या संबंधात प्रेमवृद्धी होईल. प्रवास आनंददायी होईल. व्यावसायिक क्षेत्रातही लाभ होईल. घरगुती वातावरण आनंदी राहील. आर्थिक लाभ होईल. विदेशातील व्यापारात यश आणि लाभ प्राप्ती होईल. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घ्याल.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी आहे. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. शारीरिक आणि मानसिक अस्वास्थ्यामुळं मित्रांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. कोर्ट-कचेरीपासून शक्यतो दूर राहणं हिताच राहील. दुपारनंतर परिस्थितीत बदल होईल. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. आपल्या वक्तृत्वानं इतरांची मने जिंकाल.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात आहे. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. आज अनेक प्रकारचे लाभ आपणास मिळू शकतील. आपली कीर्ती वाढेल. धनप्राप्ती होईल. मित्रांसाठी पैसे खर्च होतील. त्याचबरोबर त्यांच्यासह फिरण्याचा आनंद लुटू शकाल. दुपारनंतर मात्र, शारीरिक आणि मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. एखाद्याशी वाद संभवतो. स्वभावात तापटपणा वाढेल.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी आहे. आजचा दिवस लाभदायी आहे. कौटुंबिक आणि व्यावसायिक वातावरण समाधानाचं राहील. आरोग्य उत्तम राहील. व्यापार-व्यवसायात लाभ होईल. सरकारी कामातून लाभ होतील. अनेक क्षेत्रात यश आणि कीर्ती लाभेल. व्यापारात आणि प्राप्तीत वृद्धी होईल. एखाद्या सहलीस जाऊ शकाल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात आहे. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. परदेशस्थ नातेवाईकांकडून एखादी चांगली बातमी मिळाल्याने आपण आनंदित व्हाल. प्रवास संभवतो. कामासंबंधी एखादी योजना आकार घेईल. व्यापारात फायदा होईल.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी आहे. आज आपण जर आपल्या रागावर आणि वाणीवर संयम ठेवलात तर आजचा दिवस आपण आनंदात घालवू शकाल. कुटुंबियांशी संभाव्य वाद टाळू शकाल. दुपारनंतर मित्रांच्या सहवासात आनंदात वेळ घालवू शकाल. प्रवास संभवतो. विदेशातून एखादी चांगली बातमी मिळेल.

मीन (PISCES) : आज चंद्र कन्या राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी आहे. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. दैनंदिन कामे शांततेत पूर्ण होतील. मित्रासह एखाद्या मनोरंजनात्मक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकाल. भागीदाराशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित होऊ शकतील. दुपारनंतर मात्र, प्रकृतीत अचानकपणे काही बिघाड होईल. आपल्या बोलण्यावर संयम ठेवावा लागेल. कुटुंबियांशी मतभेद होतील. आर्थिक खर्च वाढतील. अपघाताची शक्यता असल्यानं पाण्यापासून शक्यतो दूर राहा.

RASHI BHAVISHYA
राशीभविष्य
आज चंद्र कन्या राशीत
DIWALI FESTIVAL 2025
HOROSCOPE 21 OCTOBER 2025

