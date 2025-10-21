ETV Bharat / spiritual

भाऊबीज 2025: भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि सुखसमृद्धीसाठी 'या' शुभ मुहूर्तावर करा भावाचे औक्षण

भाऊबीज (Bhaubeej2025) हा सण भाऊ-बहिणीच्या प्रेम, जिव्हाळा आणि नात्याच्या घट्ट बंधाचं प्रतीक आहे. दिवाळीच्या पाचव्या दिवशी, म्हणजेच अमावास्येनंतरच्या द्वितीयेला हा सण साजरा केला जातो.

Diwali Bhaubeej 2025
भाऊबीज 2025 (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 1:31 PM IST

1 Min Read
Bhaubeej 2025 : भावाबहिणीच्या नात्यातील प्रेम आणि जिव्हाळा साजरा करणारा सण म्हणजे 'भाऊबीज'. हा सण कार्तिक महिन्याच्या शुल्क पक्षातील दुसऱ्या दिवशी साजरा केला जातो. दिवाळीचा (Diwali) हा अखेरचा सण महाराष्ट्रात 'भाऊबीज' (Bhaubeej) म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाला यमद्वितीया असंही म्हणतात. भाऊबीजेचा हा सण वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या नावांनी ओळखला जातो. नेपाळमध्ये 'भाईदूज' (Bhai Dooj) आणि 'भाई टीका' (Bhai Tika) म्हणतात. हा सण भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि त्याच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करणारा दिवस आहे. चला जाणून घेऊया भाऊबीज साजरी करण्यामागे काय आहे पौराणिक कथा.

भाऊबीजेला औक्षण करण्याचा शुभ मुहूर्त : भाऊबीजेला भावाचं औक्षण करण्यासाठी शुभ मुहूर्त गुरूवारी (23 ऑक्टोबर 2025) रोजी, दुपारी 1.13 ते 3.28 पर्यंत आहे. या वेळेत, भावाला औक्षण करून त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि सुखसमृद्धीसाठी प्रार्थना करा.

यम आणि यमी यांची कथा : भाऊबीज हा सण हिंदू सणांमधील महत्त्वाचा सण मानला जातो. त्यामुळं भाऊबीजेला धार्मिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे. भाऊबीजेचं सर्वात प्रचलित पौराणिक महत्त्व यमराज आणि त्याची बहीण यमी यांच्या कथेशी जोडलेलं आहे. बराच काळ यमराज आपली बहीण यमीकडे गेले नव्हते. यमी रोज यमराजच्या भेटीसाठी आतुर होती. अखेर एके दिवशी यमराज यमीकडे भेटायला गेले. यमीने यमराजचं मनापासून स्वागत केलं, स्वादिष्ट भोजन दिलं आणि त्यांच्या कपाळावर टिळा लावून आरती केली. यमराज तिच्या या प्रेमभावनेने अतिशय आनंदी झाले आणि म्हणाले, “आजच्या दिवसापासून जो भाऊ आपल्या बहिणीकडं येऊन तिच्या हातून टिळा लावून जेवण करेल, त्याला माझं (मृत्यूचं) भय राहणार नाही.” त्या दिवसापासून ‘भाऊबीज’ हा सण साजरा केला जातो, अशी अख्ययिका आहे.

(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)

