‘इडा, पीडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो’; काय आहे बलिप्रतिपदेचा शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व?, दिवाळी पाडवा म्हणजे काय?
अश्विन महिन्यातील अमावस्येला लक्ष्मीपूजन झाल्यानंतर कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेला बलिप्रतिपदा (Balipratipada) हा दिवस 'दिवाळी पाडवा' (Diwali Padwa) म्हणून साजरा केला जातो.
Balipratipada 2025 : लक्ष्मीपूजन झाल्यानंतर बलिप्रतिपदेचा (Balipratipada) सण हा दिवस 'दिवाळी पाडवा' (Diwali Padwa) म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी सोनं-चांदी खरेदी, पत्नीकडून पतीचं औक्षण केलं जातं. पाडव्याच्या दिवशी पंचरंगी रांगोळीनं बळीची प्रतिमा काढून त्याची पूजा केली जाते. तसेच ‘इडा, पीडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो' अशी प्रार्थना केली जाते. यावर्षी 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी बलिप्रतिपदा आहे.
बलिप्रतिपदेचा शुभ मुहूर्त काय? : बलिप्रतिपदेचा शुभ मुहूर्त हा सकाळी सूर्योदयापासून ते सकाळी 9.30 वाजेपर्यंत आहे. तर दुसरा मुहूर्त हा सकाळी 10.56 वाजल्यापासून ते दुपारी 12.23 वाजेपर्यंत आणि तिसरा मुहूर्त हा संध्याकाळी 4.24 वाजल्यापासून ते 6.09 वाजेपर्यंत आहे.
बलिप्रतिपदेची पौराणिक कथा : असुरराजा बळी हा प्रल्हादाचा नातू आणि विरोचनाचा पुत्र होता. तो पराक्रमी, दानशूर आणि प्रजेचा कल्याणकर्ता होता. बळीराजाच्या शक्तीमुळं देवांना पराभव पत्करावा लागला. देवांच्या विनंतीवरून भगवान विष्णूंनी वामनावतार घेतला आणि बळीराजाकडं तीन पावलं भूमी मागितली. वामनानं विश्व व्यापलं, एक पाऊल पृथ्वीवर, दुसरं स्वर्गावर आणि तिसऱ्या पावलासाठी जागा नसल्यानं बळीराजानं आपलं मस्तक पुढं केलं. त्यानंतर विष्णूंनी त्याला पाताळ लोकाचं राज्य बहाल केलं आणि वर दिला की प्रत्येक वर्षी कार्तिक प्रतिपदेला लोक तुझ्या दानशूरतेची पूजा करतील.
शेणाचा बळीराजा आणि शेतकरी परंपरा : या दिवशी शेतकरी पहाटे स्नान करुन घोंगडी घेतात आणि एका मडक्यात कणकेचा दिवा घेऊन शेतात जातात. ते मडकं बांधावर खड्डा करुन पुरतात. काही ठिकाणी शेणाचा बळीराजा बनवून त्याची पूजा केली जाते. या शेणाला ‘शुभा’ म्हणतात.
सणाचं महत्त्व काय? : बलिप्रतिपदा हा राजा बळीच्या दानशूरतेचा, प्रजेप्रती त्याच्या प्रेमाचा आणि धर्मनिष्ठतेचा गौरव करणारा सण आहे. या दिवसापासूनच विक्रम संवत्सराची सुरुवात होते. “इडा, पीडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो!” अशी मंगलकामना करत घराघरांत आनंद, ऐश्वर्य आणि प्रेमानं दिवाळी पाडवा साजरा केला जातो.
