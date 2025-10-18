दिवाळी 2025; 'या' शुभ मुहूर्तावर करा लक्ष्मीपूजन; फक्त अडीच तासाच आहे वेळ
सध्या सगळीकडं दिवाळीची (Diwali) जय्यत तयारी सुरू आहे. यंदा लक्ष्मीपूजनाबद्दल काहीसा संभ्रम निर्माण झाला आहे. 20 की 21 ऑक्टोबर नेमकं लक्ष्मीपूजन कधी करायचं? घ्या जाणून...
Published : October 18, 2025 at 7:13 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 7:21 PM IST
Diwali Lakshmi Pujan : सर्वत्र दिवाळीची (Diwali) धामधूम सुरू झाली असून बाजारात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढालीला सुरुवात झाली आहे. प्रत्येकवर्षी दिवाळीच्या अमावस्येला लक्ष्मीपूजन करण्याची प्रथा सर्वसामान्यपणे पाळली जाते. मात्र यंदाच्या दिवाळीत 20 आणि 21 ऑक्टोबर या दोन दिवशी अमावस्या असल्यानं पूजन करायचं कधी? असा प्रश्न बहुतांश लोकांना पडलाय. ज्या रात्री अमावस्या असते त्या रात्री लक्ष्मीपूजन केलं जातं, मात्र यावेळी 20 तारखेच्या रात्री अमावस्या असली तरी 21 ऑक्टोबर रोजी पूजन करणं लाभदायक असल्याची माहिती, वेदमूर्ती ज्योतिषाचार्य अनंत पांडव गुरुजी यांनी दिली. धर्मसिंधुनुसार प्रतिपदा वृद्धी तिथी असेल त्यावेळी लक्ष्मीपूजन करणं योग्य असतं. त्यामुळं 21 ऑक्टोबर हीच योग्य तारीख असल्याचं पांडव गुरुजी यांनी सांगितलं.
लक्ष्मीपूजन करण्याची तारीख कोणती? : यंदाच्या दिवाळीत दोन दिवस असणाऱ्या अमावस्येमुळं लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्ताबाबत वेगवगेळी मतमतांतर पाहायला मिळत आहेत. त्यात समाज माध्यमांवर 20 ऑक्टोबर हीच पूजनाची योग्य तारीख असल्याचे काही व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आले आहेत. मात्र 21 ऑक्टोबर रोजी चित्रा नक्षत्र असून तुला राशीला आणि कन्या राशीला चंद्र असल्याने फलदाई मानले जाते. शिवाय त्या दिवशी बुधादित्य राजयोग असल्याने यादिवशी शास्त्रोक्त पद्धतीने पूजन चांगले मानले जाते. त्यामुळंच 21 ऑक्टोबर रोजी लक्ष्मीपूजन केल्यास चांगलं असेल असं मत वेदमूर्ती ज्योतिषाचार्य अनंत पांडव गुरुजी यांनी 'ईटव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
लक्ष्मीपूजन करण्यासाठी अडीच तासाचा वेळ : अमावस्या तिथी 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी 3.44 वाजता सुरू होणार असून 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी संध्याकाळी 5.54 वाजता तिथी समाप्त होणार आहे. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, 21 ऑक्टोबर रोजी लक्ष्मीपूजन करणं योग्य आहे. यादिवशी सूर्यास्तानंतर म्हणजे संध्याकाळी 6.10 वाजेपासून ते रात्री 8.40 वाजेदरम्यान लक्ष्मीपूजन करू शकता. यंदा लक्ष्मीपूजन करण्यासाठी जवळपास अडीच तासाचा वेळ आहे.
लक्ष्मीपूजनाचा शुभ मुहूर्त :
- सकाळी : 8.19 मी. ते सकाळी 10.32 मी पर्यंत.
- दुपारी : 2.30 मी ते दुपारी 4.08 मी पर्यंत.
- गोरजमुहूर्त सायंकाळी : 5.41 मी ते 7.32 मी पर्यंत.
- स्थिर लग्न मुहूर्त : 7.26 मी ते 9.18 मी असे मुहूर्त असणार आहेत.
