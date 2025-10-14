ETV Bharat / spiritual

धनत्रयोदशी 2025; धनत्रयोदशीची शुभ मुहूर्तावर 'या' वस्तू घरी आणा, कुटुंबात होईल धनाचा वर्षाव

धनत्रयोदशीला धन-समृद्धीसाठी कुबेर देवाची पूजा केली जाते. या दिवशी सोने, चांदी आणि नवीन भांडी खरेदी करण्याची परंपरा आहे.

Dhantrayodashi 2025
धनत्रयोदशी 2025
ETV Bharat Marathi Team

October 14, 2025

हैदराबाद : कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीला धनत्रयोदशीचा सण (Dhanteras) साजरा केला जातो. यंदा धनत्रयोदशी 18 ऑक्टोबर रोजी आहे. असं मानलं जातं की, या दिवशी समुद्रमंथनातून अमृताचं भांड बाहेर पडलं आणि देवांचे वैद्य धन्वंतरी हे अमृत पात्र घेऊन प्रकट झाले. त्यामुळं आरोग्यासाठी या दिवशी धन्वंतरीची पूजा केली जाते. तसेच हा दिवस कुबेराचाही दिवस मानला जातो. या दिवशी धन-समृद्धीसाठी कुबेर देवाची पूजा केली जाते. धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोने, चांदी आणि नवीन भांडी खरेदी करण्याची परंपरा आहे.

दिवाळी कधी सुरू ? : सन 2025 मध्ये 17 ऑक्टोबर ते 23 ऑक्टोबर या कालावधीत दिवाळी आहे. यंदा दिवाळीला विविध शुभ योग जुळून आले आहेच. पावसाळा संपून शरद ऋतू सुरू होत असल्यामुळं या उत्सवाला धार्मिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. धनत्रयोदशीला खरेदीसोबतच भगवान धन्वंतरीचीही पूजा केली जाते.

धनत्रयोदशी 2025 पूजा मुहूर्त काय?

  • ब्रह्म मुहूर्त - पहाटे 4:43 ते 5:33
  • विजया मुहूर्त - दुपारी 2:00 ते 2:46 पर्यंत
  • गोधुली मुहूर्त - संध्याकाळी 5:48 ते 6:14 पर्यंत
  • निशीथ मुहूर्त - दुपारी 11:41 ते 12:31 पर्यं

धनत्रयोदशीला 'या' वस्तू घरी आणा :

  • सोने किंवा चांदी : धनत्रयोदशी दिवशी सोने-चांदी खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळं आर्थिक स्थिरता येते आणि लक्ष्मी कृपा होते.
  • देवी लक्ष्मीची मूर्ती : धनत्रयोदशी दिवशी देवी लक्ष्मीची मूर्ती घरी आणून पूजा करा. यामुळं घरात समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.
  • पितळेची भांडी : धनतेरसला पितळेची भांडी घेणे शुभ मानले जाते. यामुळं अडथळे दूर होतात आणि कामात यश मिळते.
  • पिवळी कवडी किंवा शंख – हे देवी लक्ष्मीचे प्रतीक मानलं जातं. यामुळं घराच्या तिजोरी कधीच रिकामी राहत नाही आणि धनवृद्धी होते.

टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.

DHANTRAYODASHI
धनत्रयोदशी 2025
DHANTRAYODASHI 2025 PUJA MUHURAT
दिवाळी 2025
DHANTRAYODASHI 2025

