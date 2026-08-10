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चिकन, मटण खाण्याचा अखेरचा दिवस; ‘गटारी अमावस्या’ कधी?, जाणून घ्या गटारी अमावस्याचे खरे नाव

हिंदू धर्मात 'आषाढ अमावस्या' (Ashadha Amavasya) तिथीला विशेष महत्त्व आहे. आषाढ अमावस्येचा दिवस पूर्वजांना समर्पित मानला जातो. यादिवशी दान करणं फलदायी आहे.

Gatari Amavasya 2026
गटारी अमावस्या 2026 (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 7:24 PM IST

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Gatari Amavasya 2026 : श्रावणसरी अंगावर बरसु लागल्या की, बालकवी त्र्यंबक ठोमरे यांची "श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरूनी ऊन पडे" या कवितेची आठवण येते. पण आजच्या धकाधकीच्या जीवनात जोरदार गटारी करून माणसं श्रावण पाळायचा प्रण करतात. आषाढ महिन्याच्या अमावस्येला ‘दीप अमावस्या’ (Deep Amavasya) म्हटलं जातं. श्रावण महिना सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी ही अमावस्या येते. महाराष्ट्रात आषाढ अमावस्या (Ashadha Amavasya) ‘गटारी अमावस्या’ म्हणूनही ओळखली जाते.

दिव्यांची पूजा कशी करतात? : दीप अमावस्येच्या दिवशी सकाळी घरातील दिवे, समई, निरांजने आणि मोठे दिवे स्वच्छ करून घासून-पुसून चकचकीत केले जातात. त्यानंतर हे दिवे पाटावर मांडले जातात. पाटाभोवती रांगोळी काढून फुलांची सजावट केली जाते. दिव्यांना हळद, कुंकू, अक्षता आणि फुले वाहून त्यांची पूजा केली जाते. काही ठिकाणी ओल्या मातीचे दिवे तयार करून त्यांचीही पूजा करण्याची प्रथा आहे. अनेक घरांमध्ये कणकेचे उकडलेले दिवे तयार करून त्याची पूजा करून नैवेद्य दाखवला जातो. सायंकाळी सर्व दिव्यांची आरती केली जाते. हिंदू संस्कृतीत दिव्याला विशेष महत्त्व आहे. घरातील इडापीडा दूर व्हावी, अज्ञानाचा अंधकार नष्ट व्हावा आणि दिव्याच्या प्रकाशाप्रमाणे ज्ञानाचा प्रकाश प्रत्येकाच्या आयुष्यात पसरावा, अशी प्रार्थना या दिवशी केली जाते.

गटारी अमावस्या कधी आहे?

  • अमावस्या प्रारंभ : 11 ऑगस्ट 2026, रात्री 1:53 वाजता
  • अमावस्या समाप्ती : 12 ऑगस्ट 2026, रात्री 11:06 वाजता
  • दीप पूजेचा मुख्य दिवस : बुधवार, 12 ऑगस्ट 2026

'गटारी अमावास्या' नाव कसं पडलं? : 'गटारी अमावास्या' हे नाव मुळात 'गतहारी अमावास्या' या मूळ शब्दाचा चुकीचा उच्चार होऊन पडले आहे. आषाढ महिन्यातील या शेवटच्या दिवसाला लोकभाषेत 'गटारी' म्हटलं जातं. हा शब्द 'गत' (म्हणजे गेलेला किंवा त्यागलेला) आणि 'आहार' (भोजन) अशा दोन शब्दांपासून बनला आहे. 'गतहारी' याचा अर्थ "ज्या आहाराचा त्याग करायचा आहे तो दिवस" असा होतो. अनेकदा असा चुकीचा समज करून घेतला जातो की या दिवशी लोक अतिमद्यपान करून 'गटारात' पडतात, म्हणून याला गटारी म्हणतात. परंतु, हा केवळ एक विनोद अर्थ असून धार्मिक किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या त्याला कोणताही आधार नाही.

का साजरी केली जाते गटारी? : श्रावण महिन्यात दारू, मांसाहार या गोष्टी वर्ज्य मानल्या जातात. महिन्याभरात जे जेवण त्यागायचं आहे, ते भोजन यादिवशी केलं जातं. जसं की, मांसाहार, अल्कोहोलयुक्त पेये आणि कांदा आणि लसूण यांसारखे तामसिक पदार्थ कटाक्षाने टाळतात. त्यामुळं श्रावण महिना सुरु होण्यापूर्वी लोक मांसाहार करून श्रावणातील सर्व प्रथा पाळण्यासाठी सज्ज होतात. त्यामुळं महाराष्ट्रात गटारी अमावास्या साजरी केली जाते.

‘गटारी अमावस्या’ का म्हणतात? : महाराष्ट्रात आषाढ अमावस्येला ‘गटारी अमावस्या’ असंही म्हटलं जातं. श्रावण महिन्यात अनेकजण धार्मिक व्रत, उपवास आणि सात्त्विक आहाराचं पालन करतात. त्यामुळं श्रावण सुरू होण्यापूर्वीच्या दिवशी आवडीचे पदार्थ खाण्याची आणि मित्रमंडळी-कुटुंबीयांसोबत एकत्र येण्याची प्रथा काही ठिकाणी आहे. यामुळं आषाढ अमावस्येला महाराष्ट्रात ‘गटारी अमावस्या’ म्हणूनही संबोधलं जातं.

यंदा श्रावण महिना कधी सुरू?: यंदा गुरूवार, 13 ऑगस्ट 2026 पासून महाराष्ट्रात श्रावण महिना सुरू होणार आहे. तर शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी श्रावण महिना संपणार आहे.

(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

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दीप अमावस्या
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