'दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा'...; काय आहे दत्त जयंती २०२५चा शुभ मुहूर्त, 'अशी' करा दत्ताची उपासना
हिंदू धर्मात दत्त जयंतीला (Datta Jayanti) विशेष महत्त्व आहे. भगवान दत्तात्रेयांचा जन्म मार्गशीर्ष महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवशी झाल्यामुळं दरवर्षी हा दिवस उत्साहात साजरा केला जातो.
Published : December 3, 2025 at 4:12 PM IST
Datta Jayanti 2025 : हिंदू धर्मात गुरू परंपरेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यंदा 'दत्त जयंती' (Datta Jayanti) गुरुवार, दिनांक 4 डिसेंबर रोजी आहे. दत्त जयंतीनिमित्त मंदिरांमध्ये महाप्रसादाचं आयोजन केलं जाते. ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचे संयुक्त अवतार म्हणून दत्तात्रेय यांचं हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये वर्णन केलं आहे. भगवान दत्तात्रेयांची पूजा केल्यानं त्रिमूर्तीची पूजा करण्याइतकंच फळ मिळू शकते, असं मानलं जाते.
ब्रम्ह, विष्णू, महेश यांची शक्ती : गुरू परंपरेला मानणाऱ्या भाविकांसाठी दत्तात्रय अत्यंत महत्त्वाची देवता आहे. महाराष्ट्रात नृसिंहवाडी, अक्कलकोट, शिर्डी, पुणे जिल्ह्यातील नारायणगाव इत्यादी ठिकाणी 'दत्त जयंती' मोठ्या उत्साहात उत्साहात साजरी केली जाते. पौराणिक कथांनुसार, अनुसूयेला अत्री ऋषींपासून झालेले पुत्र म्हणजे भगवान दत्तात्रय अथवा दत्त आहेत. दत्त हे ब्रम्ह, विष्णू, महेश यांची शक्ती असलेले दैवत मानलं जातात. त्यांची बहुतांश ठिकाणी 'त्रिमूर्ती' म्हणजे त्रिमुखे असलेल्या स्वरुपात पूजा केली जाते. तर काही ठिकाणी एकमुखी दत्ताच्या मूर्तीचं पूजन केलं जाते. दत्ताला 'अवधूत' असं देखील म्हटलं जाते. दत्ताचे चोवीस गुरू मानले जातात.
दत्त जयंती 2025 शुभ मुहूर्त (Datta Jayanti Shubh Muhurat)
- ब्रह्म मुहूर्त: सकाळी 05:14 ते सकाळी 06:06
- गोधुली मुहूर्त: संध्याकाळी 05:58 ते संध्याकाळी 06:24
- अमृत काळ: दुपारी 12:20 ते दुपारी 01:58
साईबाबांना त्यांचे भाविक मानतात दत्त अवतार : कोल्हापूर, माहूर आणि औदुंबर या ठिकाणी दत्ताचा वावर असल्याचं मानलं जाते. दत्तात्रेयानं विविध सोळा अवतार घेतल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे. यामध्ये श्रीपाद वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, अक्कलकोट स्वामी आणि माणिक प्रभू यांचा समावेश आहे. शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरात दत्त जयंतीचा उत्सव मोठ्या श्रद्धेनं आणि उत्साहात साजरा करण्यात येतो. साईबाबांना त्यांचे भक्त दत्त अवतार मानून त्यांचं दर्शन घेतात.
अशी करावी दत्ताची उपासना : योगसाधनेचे साधक हे दत्ताला योगी मानतात. औदुंबर वृक्षाखाली पद्मासनात स्थित असलेल्या दत्ताचं स्मरण करून साधक ध्यान करतात. सत्त्व, रज आणि तम ह्या त्रिगुणांचे प्रतीक म्हणजे 'त्रिमूर्ती दत्त गुरु' मानले जातात. दत्ताची उपासना करण्याचे तीन प्रकार सांगण्यात येतात. गुरुमंत्राचे अथवा गायत्री मंत्राचे स्मरण किंवा श्री गुरुचरित्र ग्रंथाचे पारायण करून ही उपासना होते. त्रिमुख–षङ्भुज दत्तात्रेयामागे एक गाय आणि आजूबाजूस चार श्वान आहेत, अशा प्रतिमा अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतात. दत्ताच्या पाठीमागील गाय हे पृथ्वीचं, तर चार श्वान हे चार वेदांचे प्रतीक मानले जातात. औदुंबर वृक्षाखाली दत्तात्रयांचा निवास असतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळं औदुंबर वृक्षाखाली 'गुरूचरित्र' या ग्रंथाचं पारायण केलं जातं.
टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.