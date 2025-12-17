मराठवाड्यात परंपरेनं साजरी होणारी ‘दर्श वेळा अमावस्या’ कधी? काळ्या आईची पूजा करून केली जाते प्रार्थना
Published : December 17, 2025 at 5:39 PM IST
Darsh Vel Amavasya 2025: भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. कृषीशी निगडित अनेक सण देशातील विविध राज्यात साजरे केले जातात. असाच एक सण म्हणजे 'दर्श वेळा अमावस्या' (Darsh Vel Amavasya) होय. याला 'येळवस' (Yelvas) असंही म्हणतात. मराठवाड्यात हा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. शेतातील काळ्या आईचं ऋण फेडण्यासाठी शेतकरी तिची मनोभावे पूजा करतात. 'वेळा अमावस्या' (Amavasya) साजरी करण्याची अनेक वर्षापासून परंपरा आजही मराठवाड्यात पाळली जाते.
रब्बी हंगामासाठी प्रार्थना : पेरणीनंतर येणाऱ्या सातव्या अमावस्येला 'येळवस' साजरी केली जाते. या दिवशी शेतात कडब्याच्या खोपीत लक्ष्मी देवीची प्रतिष्ठापना केली जाते आणि तिला नैवेद्य दाखवला जातो. शेतातील 'पांडवांना' नवा रंग दिला जातो. तसंच रब्बी हंगामातील पिके गहू, हरभरा, ज्वारी, करडई, सुर्यफूल आदी पिकात चर शिंपून पीक चांगलं येऊ दे, अशी देवाकडं प्रार्थना केली जाते. यानंतर भोजनाचा आनंद लुटला जातो. मूळ कर्नाटकी असणारा हा सण महाराष्ट्रात धाराशिव, लातूर, सोलापूर आणि परळीच्या काही भागात साजरा केला जातो.
कधी आहे दर्श अमावस्या? : दर्श वेळा अमावस्या ही 19 डिसेंबर 2025, शुक्रवार रोजी आहे, ज्याची सुरुवात 19 डिसेंबरला सकाळी 04:59 वाजता होईल आणि 20 डिसेंबर 2025, शनिवारी सकाळी 07:12 वाजता संपेल, पण उदयतिथीनुसार 19 डिसेंबर रोजीच साजरी केली जाईल.
कोणते पदार्थ खाल्ले जातात? : आयुर्वेदानुसार, ऋतूनुसार घेतला जाणारा आहार शरीरास पोषक असतो असं सांगितलं जातं. हिवाळ्यात फळे आणि पालेभाज्या खाण्याचा सल्ला दिला जातो. हिवाळ्यात भूक जास्त लागते तसंच पचनसंस्था चांगली राहाते. शरीर कोरडं पडू नये यासाठी अनेकदा स्निग्ध पदार्थांची आवश्यकता असते. यामुळं वेळा अमावस्येला बाजरीची भाकरी आणि गरम पदार्थांची मेजवानी असते. या दिवशी सोळा भाज्या एकत्र करून त्याची भाजी बनवली जाते. त्याचबरोबर बाजरीचं पीठ उकडून त्याचे उंडे बनवले जातात. गूळ शरीरासाठी उष्ण असतो म्हणून गूळ घालून गव्हाची खीर बनवली जाते. तसंच हे सगळे पचवण्यासाठी ज्वारीचं पीठ रात्रभर ताकात भिजवून आंबील बनवली जाते. शिवाय ज्वारी भरड्याचा आंबड भात, तांदळाची खीर, भात, ज्वारी अन् बाजरीचे उंडे, भाकरी, तुरीचे वरण या शिवाय बरेचजण धपाटे, तिळाच्या पोळ्याही करतात.
