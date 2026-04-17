चैत्र अमावस्या 2026: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ, वाचा पंचांग

आज (17 एप्रिल) चैत्र अमावस्या आहे. या दिवशी केलेल्या धार्मिक कार्यांना विशेष महत्त्व असते. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 17, 2026 at 12:07 AM IST

मुंबई : हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तिथी, नक्षत्र, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. येथे आम्ही तुम्हाला दैनिक पंचांगमध्ये शुभ काळ, राहूकाळ, सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ, तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्य आणि चंद्राची स्थिती, हिंदू महिना आणि पक्ष इत्यादींबद्दल माहिती देत आहोत. तर जाणून घेऊयात ज्योतिषी शिव मल्होत्रा यांच्याकडून आजचं पंचांग.

  • आजची तारीख : 17-04-2026 शुक्रवार
  • आजची तिथी : अमावस्या
  • आजचे नक्षत्र : रेवती
  • अमृतकाळ : 07:52 to 09:26
  • राहूकाळ : 11:01 to 12:36
  • सुर्योदय : 06:17:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:54:00 सायंकाळी

पितृदोषापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी खास उपाय (Pitrudosh Upay) :

1) श्राद्ध आणि तर्पण करा : सकाळी स्नान केल्यानंतर पूर्वजांच्या नावाने तीळ, पाणी आणि फुले अर्पण करा. असं मानलं जातं की, पितर तर्पणाने प्रसन्न होतात आणि आशीर्वाद देतात.

2) पवित्र नदीत स्नान करा : कोणत्याही पवित्र नदीत स्नान करणं आणि पूर्वजांचं स्मरण करणं शुभ मानलं जातं. जर नदीत स्नान करणं शक्य नसेल तर घरी गंगाजल मिसळून स्नान करा.

3) पिंपळाच्या झाडाची पूजा करा : पिठोरी अमावस्येला पिंपळाच्या झाडाची पूजा करा, त्याला पाणी अर्पण करा आणि दिवा लावा. या उपायाने पितृदोष शांत होतो.

4) गरीब आणि ब्राह्मणांना भोजन द्या : या दिवशी गरजू आणि ब्राह्मणांना भोजन दिल्यानं पूर्वजांना समाधान मिळतं आणि पितृदोष दूर होतो.

5) तीळ आणि अन्नदान करा : तीळ, तांदूळ, पीठ, कपडे आणि दक्षिणा दान केल्यानं जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि घरात सुख-शांती राहते.

कधी आहे आहे चैत्र अमावस्या : चैत्र अमावस्या 18 मार्च 2026 रोजी सकाळी 08:28 वाजता सुरू होईल आणि 19 मार्च 2026 रोजी सकाळी 06:55 वाजता संपेल. हिंदू धर्मात उदयतिथीचे महत्त्व आहे, म्हणून चैत्र अमावस्येचा सण 19 मार्च रोजी साजरा केला जाईल.

हेही वाचा -

अमरनाथ यात्रा 3 जुलैपासून सुरू होणार; नोंदणी कशी करणार? संपूर्ण प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या तारखा जाणून घ्या

