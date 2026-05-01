मनाला शांती आणि जीवनाला दिशा देणारी बुद्ध पौर्णिमा 'या' राशींच्या व्यक्तींसाठी ठरणार खास, वाचा आजचं राशीभविष्य

आज 'बुद्ध पौर्णिमा' आहे. कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 1, 2026 at 5:42 AM IST

  • मेष (ARIES) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी आहे. आज आपणाला सामाजिक व सार्वजनिक क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळेल. कौटुंबिक व दांपत्य जीवनात सुख - समाधान मिळेल. प्रणयाची पराकाष्ठा होईल. मौज - मस्ती व मनोरंजनामुळं सहजीवनात लाभ होईल. जोडीदाराशी सुसंवाद साधू शकाल.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी आहे. आज कृतीवर संयम ठेवावा लागेल. कोणाची चेष्टा - गंमत करण्याच्या नादात भांडणाची स्थिती उदभवेल. गैरसमज निर्माण होतील. मौज - मजा, करमणूक यावर खर्च होईल. प्रकृतीकडं लक्ष द्यावं लागेल. एखादी दुर्घटना संभवते.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या स्थानी आहे. आज संतती आणि वैवाहिक जोडीदाराच्या प्रकृतीची काळजी राहील. वाद - विवाद, चर्चा यात खोलात जाऊ नका. आत्मसन्मान दुखावला जाईल. मैत्रिणींमुळं खर्च व नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पोटाच्या व्याधींमुळं त्रस्त व्हाल. नवीन कार्यारंभ व प्रवास शक्यतो टाळा.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी आहे. आज शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य मिळेल. छातीत दुखणे किंवा अन्य विकारामुळं कुटुंबात अशांतीचं वातावरण राहील. स्त्री वर्गाशी मतभेद वा भांडण होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक जीवनात अपमान झाल्यानं दुःख होईल. वेळेवर जेवण मिळणार नाही. निद्रानाश होईल. धन खर्चाची व अपयशाची शक्यता आहे.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी आहे. आज शरीर व मन स्वस्थ व प्रफुल्लित राहील. शेजारी - पाजारी व भावंडांशी सलोख्याचे संबंध राहतील. ठरवलेली कामे पूर्ण होतील. जवळचा प्रवास घडेल. प्रगतीच्या संधी चालून येतील. प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळवाल. प्रिय व्यक्तीचा सहवास आनंदित करेल. प्रेमपूर्ण संबंधाचे महत्व लक्षात येईल. आर्थिक लाभ होईल.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी आहे. आज मानसिकता द्विधा राहील. नकारात्मक विचार मनाची बेचैनी वाढवतील. कुटुंबियांशी गैरसमज किंवा मतभेद होतील. नाहक खर्च करावा लागेल. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात लक्ष लागणार नाही. बौद्धिक चर्चा करताना भांडण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवासाची शक्यता आहे. आयात - निर्यातीच्या व्यवसायात यश मिळेल.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी आहे. चांगल्या प्रकारे आर्थिक नियोजन करू शकाल. आज कलात्मक शक्ती सर्वोत्तम राहील. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. दृढ विचार व आत्मविश्वासाने कामे पूर्ण कराल. भागीदारांचे विचार पटतील. मौज - मस्ती व मनोरंजनावर खर्च कराल. दांपत्य जीवनात जवळीक वाढेल.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी आहे. आज मनोरंजनावर पैसे खर्च कराल. मानसिक चिंता व शारीरिक तगमग यामुळं त्रासून जाल. वाणीवर संयम नसल्याने भांडणतंटा होऊ शकतो. कुटुंबीय व स्नेही यांच्याशी पटणार नाही.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात आहे. आज प्रेमाचा सुखद अनुभव मिळण्याचे सौभाग्य प्राप्त होईल. आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिकदृष्टया आजचा दिवस लाभदायक आहे. कौटुंबिक जीवनात आनंदाची छटा पसरेल. मित्रांकडून, विशेषतः स्त्री वर्गाकडून लाभ होईल. एखाद्या प्रवासाचा बेत आखाल. उत्पन्नाची साधने वाढतील. व्यापारात वाढ होऊन लाभ होईल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील. मंगलकार्ये होतील. उत्तम भोजनाचा आस्वाद मिळेल.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी आहे. आज व्यवसायात धन, मान व प्रतिष्ठा वाढेल. नोकरीत आपल्या कष्टाचं चीज होईल. घर, कुटुंब व संततीच्या बाबतीत आनंद व समाधानाची भावना राहील. व्यावसायिक कामानिमित्त धावपळ वाढेल. नोकरीत बढती मिळेल. सरकारी कामात यश मिळेल. सरकार, मित्र व संबंधितांकडून लाभ होतील.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात आहे. आज आपणास अस्वास्थ्य जाणवेल. पण मानसिकदृष्टया शांतता जाणवेल. कामात उत्साहाचा अभाव राहील. कार्यालयात वरिष्ठांशी मतभेद होतील. तसेच प्रतिस्पर्ध्यांशी वाद करणे योग्य ठरणार नाही. मौज - मजेसाठी जास्त खर्च कराल. एखादा प्रवास संभवतो. परदेशगमनाची शक्यता वाढेल. तसेच परदेशातून आनंददायी बातम्या मिळतील. संततीची काळजी लागून राहील.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र तूळ राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी आहे. आज काही प्रमाणात प्रतिकूलतेचा सामना करावा लागेल. प्रकृतीकडं विशेष लक्ष द्यावं लागेल. आजारपणावर अधिक खर्च होईल. कुटुंबियांशी संयमाने वागावं लागेल. अचानक धनलाभ होऊन आपल्या मनावरील भार काही अंशी हलका होईल. व्यापार्‍यांची जुनी येणी वसूल होतील.

