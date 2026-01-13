ETV Bharat / spiritual

भोगी 2026: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त आणि भोगीचं महत्व?, वाचा पंचांग

आज 13 जानेवारी भोगी सण (Bhogi 2026) आहे. जानेवारी महिन्यातला पहिला सण म्हणजे मकर संक्रात (Makar Sankranti). यादिवशी सगळे लोक तिळगुळ वाटून एकमेकांना शुभेच्या देतात.

मुंबई : यंदा 14 जानेवारी रोजी मकर संक्रांत (Makar Sankranti) आहे. मात्र संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी भोगी साजरी करण्यात येतो. हा दिवस धार्मिकरित्या देखील अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. भोगी (Bhogi 2026) म्हणजे उपभोग घेणे असे म्हणतात.

  • आजची तारीख : 13-01-2026 मंगळवार
  • आजची तिथी : कृष्ण दशमी
  • आजचे नक्षत्र : विशाखा
  • अमृतकाळ : 12:44 to 14:07
  • राहूकाळ : 15:31 to 16:54
  • सुर्योदय : 07:12:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:17:00सायंकाळी
  • भोगी शुभ मुहूर्त (Bhogi 2026) : महाराष्ट्रात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये भोगीला विशेष धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. हिंदू पंचांगानुसार 14 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजून 13 मिनिटांनी भोगी संक्रांत सुरु होणार आहे. त्यानंतर सूर्य मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. त्यामुळं भोगी आणि मकरसंक्रात हे दोन्ही सण दोन दिवस साजरे केले जाणार.
  • काय आहे भोगीचं महत्व?: भोगीनंतर मकरसंक्रात, पोंगल, मट्टू पोंगल, कानूम पोंगल असे सण साजरे केले जातात. भोगीचा अर्थ म्हणजे नवीन सुरुवात, आरंभ, सकारात्मकता आणि जुन्या गोष्टींचा त्याग असा आहे.
  • वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.
  • योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.
  • करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.

(टीप: सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारीत आहे, 'ईटीव्ही भारत' यातील माहितीच्या सत्यतेचा दावा करत नाही.)

