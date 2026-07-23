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आषाढी एकादशी 2026; पंढरीच्या वारीची परंपरा आणि विठ्ठलाच्या कानातील माशाचं रहस्य काय?

यंदा आषाढी एकादशी (Ashadhi Ekadashi) शनिवारी (25 जुलै) साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी पंढरपूर येथे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात (Vitthal Rukmini Temple) भाविक दर्शनासाठी येतात.

Ashadhi Ekadashi
आषाढी एकादशी 2026 (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 5:38 PM IST

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आषाढी एकादशी (Ashadhi Ekadashi 2026) : आषाढ महिन्याची चाहूल लागताच भाविकांच्या मनाला ओढ लागते ती पंढरीच्या वारीची. 'वारी' (Wari) ही महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा आहे. विठुरायाचं सावळं रूप डोळ्यांत साठवण्यासाठी हजारो वारकरी ऊन, वारा आणि पावसाची पर्वा न करता दिवस-रात्र पायी पंढरपूरच्या दिशेनं चालत असतात. आषाढ आणि कार्तिक महिन्यातील शुद्ध एकादशीच्या निमित्तानं ही वारी मोठ्या भक्तिभावाने पार पडते.

आषाढी एकादशी म्हणजे काय?: आषाढी एकादशीला 'देवशयनी एकादशी' (Devshayani Ekadashi) असंही म्हटलं जातं. या दिवशी भगवान विष्णू योगनिद्रेत जातात, अशी धार्मिक मान्यता आहे. याच दिवसापासून चातुर्मासाला प्रारंभ होतो. त्यामुळं या कालावधीत भक्त अधिकाधिक वेळ विठ्ठलाच्या भक्ती, नामस्मरण, भजन-कीर्तन आणि धार्मिक आचरणात व्यतीत करतात. आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपूरमध्ये लाखो वारकरी आणि भाविक एकत्र येतात. या दिवशी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी चौवीस तास खुलं ठेवलं जातं.

आषाढी एकादशी तिथी व शुभ मुहूर्त:

  • एकादशी प्रारंभ : 24 जुलै 2026, सकाळी 09:13
  • एकादशी समाप्ती : 25 जुलै 2026, सकाळी 11:34
  • उपवास सोडण्याची वेळ: 26 जुलै 2026, पहाटे 05:58 ते सकाळी 08:36 दरम्यान

विठ्ठलाच्या कानात 'मकर कुंडले' का आहेत? (Vitthal Makar Kundalas): विठ्ठलाच्या कानात मासे नसून 'मकर कुंडले' आहेत. मकराच्या (जलचर प्राण्याच्या) आकाराची ही कुंडले धार्मिक आणि पौराणिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. लोकपरंपरेत प्रचलित असलेल्या एका कथेनुसार, एक गरीब कोळी भक्त पंढरपूरला विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी आला. त्याच्याकडं अर्पण करण्यासाठी मौल्यवान वस्तू नसल्यानं त्यानं स्वतः पकडलेले दोन जिवंत मासे अर्पण म्हणून आणले. मात्र, मंदिरात मासे नेण्यास मनाई असल्यानं त्याला प्रवेश नाकारण्यात आला. भक्ताची निःस्वार्थ भक्ती पाहून भगवान विठ्ठल प्रकट झाले आणि त्या माशांचा स्वीकार करून त्यांना आपल्या कानात कुंडलांसारखे धारण केले, अशी लोकांची श्रद्धा आहे. या कथेतून भगवंत केवळ खऱ्या भक्तीचा भुकेला असतो, हा संदेश मिळतो.

चातुर्मासाचा प्रारंभ कधी ? : 2026 मधील चातुर्मासाचा प्रारंभ 25 जुलै 2026 (शनिवार) रोजी आषाढ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील देवशयनी एकादशीपासून होत आहे.

(टीप - सदरील लेख धार्मिक श्रद्धेवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

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TAGGED:

देवशयनी एकादशी
DEVSHAYANI EKADASHI 2026
मकर कुंडले
विठ्ठलाच्या कानातील माशाचं रहस्य
ASHADHI EKADASHI DATE 2026

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