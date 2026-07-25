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आषाढी एकादशी 2026 : काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त?, वाचा पंचांग

आज आषाढी एकादशी (Ashadhi Ekadashi) आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...

Ashadhi Ekadashi 2026
आषाढी एकादशी पंचांग (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 4:01 AM IST

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मुंबई : हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तिथी, नक्षत्र, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. येथे आम्ही तुम्हाला दैनिक पंचांगमध्ये शुभ काळ, राहूकाळ, सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ, तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्य आणि चंद्राची स्थिती, हिंदू महिना आणि पक्ष इत्यादींबद्दल माहिती देत आहोत. तर जाणून घेऊयात ज्योतिषी शिव मल्होत्रा यांच्याकडून आजचं पंचांग.

  • आजची तारीख : 25-07-2026 शनिवार
  • आजची तिथी : शुक्ल​ एकादशी
  • आजचे नक्षत्र : ज्येष्ठा
  • अमृतकाळ : 06:10 to 07:48
  • राहूकाळ : 09:26 to 11:04
  • सुर्योदय : 06:10:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 07:14:00 सायंकाळी

आषाढी एकादशी तिथी व शुभ मुहूर्त:

  • एकादशी प्रारंभ : 24 जुलै 2026, सकाळी 09:13
  • एकादशी समाप्ती : 25 जुलै 2026, सकाळी 11:34
  • उपवास सोडण्याची वेळ: 26 जुलै 2026, पहाटे 05:58 ते सकाळी 08:36 दरम्यान

वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.

योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.

करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.

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ASHADHI EKADASHI PANCHANG
ASHADHI EKADASHI 2026
आषाढी एकादशी
पंचांग
ASHADHI EKADASHI PANCHANG

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