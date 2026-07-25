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सूर्य-शनी 'त्रिदाशंक' योग आणि बुधाचा उदय, 'या' 4 राशींना मिळणार प्रचंड धनलाभ!, वाचा आजचं राशीभविष्य

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन राहील चांगलं, जोडीदाराची कोणाला मिळेल साथ, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
आजचं राशीभविष्य (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 5:02 AM IST

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  • मेष (ARIES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात असणार आहे. आज सांसारिक बाबींपासून दूर राहण्याचं विचार मनात येतील. या विचारांमुळं एखाद्या गूढ किंवा रहस्यमय विषयाचा छंद लागेल. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळवू शकाल. असं असलं तरीही बोलण्यावर संयम ठेवावा लागेल. अन्यथा काही वाद होऊ शकतात. हितशत्रूंचा त्रास होईल. शक्यतो नवीन कार्यारंभ आज करू नये. अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे.
  • वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात असणार आहे. आज कुटुंबीयांसह सामाजिक कार्यात किंवा एखाद्या पर्यटनस्थळी प्रवासाला जाण्याचा आनंद लुटाल. व्यापार्‍यांना व्यापारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक क्षेत्रात यश व कीर्ती प्राप्त होईल. अचानक धनलाभाची पण आज शक्यता आहे.
  • मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. कार्यपूर्ती व यश - कीर्ती प्राप्त होईल. कुटुंबीयांसह आज आनंद, उल्हासपूर्ण वातावरणात सुखात वेळ घालवाल. आर्थिक लाभाची सुद्धा आज शक्यता आहे. महत्वाच्या गोष्टींवर खर्च होईल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य राहील. तरी सुद्धा आपण वाणी व रागावर संयम ठेवणं आवश्यक आहे. आपलं मन दुखावलं जाण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकारी अपेक्षित सहकार्य करतील. त्याचबरोबर मान - सन्मान सुद्धा प्राप्त होतील. अपूर्ण कामे तडीस जातील.
  • कर्क (CANCER) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात असणार आहे. आजचा दिवस प्रतिकूलतेचा आहे. शारीरिक व मानसिक अस्वास्थ्य जाणवेल. पोटदुखीचा विकार बळावेल. मानसिक चिंता व उद्वेग राहील. अचानक खर्च वाढतील. वाद संभवतात. शक्यतो प्रवास व नवीन कार्याचा आरंभ टाळावा.
  • सिंह (LEO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात असणार आहे. आज कुटुंबातील वातावरण वाद - विवादाचे राहील. कुटुंबियांशी मतभेद होतील. आईची तब्बेत बिघडू शकते. मनात नकारात्मक विचार येऊन उदासीनता जाणवेल. आजचा दिवस जमीन, घर, वाहन इत्यादी व्यवहार करताना हस्ताक्षर करण्यास अनुकूल नाही. नोकरदारांना पण दिवस अनुकूल नाही. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. अपघाताची शक्यता असल्याने पाण्यापासून दूर राहा.
  • कन्या (VIRGO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या भावात असणार आहे. आज शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. प्रेमपूर्ण संबंधांमुळं अगदी भारावून जाल. भावंडांसह वेळ आनंदात जाईल. त्यांच्याकडून लाभ पण होतील. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल. नशिबाची साथ मिळेल. आपलं नुकसान टाळण्यासाठी कोणतेही काम विचार पूर्वकच करावे. एखाद्या विषयात प्राविण्य मिळवू शकाल.
  • तूळ (LIBRA) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात असणार आहे. आज आपल्या द्विधा मनःस्थितीमुळं कोणत्याही निर्णयाप्रत येणं आपणास जमणार नाही. महत्वाच्या कामाची सुरुवात करायला दिवस प्रतिकूल आहे. कामात आपल्या आळशीपणामुळं आपणाला दुःख होण्याची शक्यता आहे. व्यवहारात हटवादीपणा सोडल्यास परिणाम सकारात्मक मिळतील. कुटुंबीयांशी वादविवाद टाळा. प्रकृतीकडं लक्ष द्या. आर्थिक लाभ होतील.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आज कुटुंबियांसह आनंदात दिवस घालवाल. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. प्रिय व्यक्तीचा सहवास आनंददायी ठरेल. एखादी चांगली बातमी मिळेल. स्नेही व मित्रवर्ग यांच्याकडून भेटवस्तू मिळाल्यानं आनंद होईल. आनंददायी प्रवास घडेल. दांपत्य जीवनात गोडी अनुभवाल. सामान्यतः संपूर्ण दिवस खुशीत जाईल.
  • धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात असणार आहे. उक्ती व कृतीवर संयम ठेवला नाही तर एखाद्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. रागावर पण नियंत्रण ठेवा, अन्यथा कोणाशी वादविवाद होतील. मानसिक चिंतेत राहाल. एखादा अपघात संभवतो. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक होईल. कुटुंबीयांशी मतभेद होतील. प्रकृती सुद्धा बिघडू शकेल. शांतता मिळण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न करावे लागतील.
  • मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात असणार आहे. आजचा दिवस लाभदायी असून आपण एखाद्या शुभ प्रसंगाचा बेत आखाल. एखाद्या वस्तूची खरेदी करण्यास दिवस अनुकूल आहे. शेअर - सट्टा ह्यात धन लाभ होईल. मित्राच्या सहवासाने आपण आनंदित व्हाल. सामाजिक क्षेत्रात, नोकरी - व्यवसायात लाभ होईल.
  • कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम भावात असणार आहे. आज आपण वरिष्ठ अधिकारी व वयोवृद्धांची मर्जी संपादन करू शकाल. आपली सर्व कामे अगदी सहजपणे पूर्ण होत असल्याचा अनुभव येईल. नोकरी - व्यवसायात अनुकूल वातावरण राहील. मानसिक शांतता लाभेल. प्रकृती उत्तम राहील. मान - सन्मान होतील. कौटुंबिक जीवनात आनंदाचा अनुभव येईल.
  • मीन (PISCES) : आज चंद्र वृश्चिक राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात असणार आहे. आज शरीर व मन बेचैन राहील. संततीविषयक समस्या काळजी निर्माण करेल. नोकरीत वरिष्ठांशी वाद होऊन त्यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. प्रतिस्पर्धी खंबीर बनतील. नकारात्मक विचार मनाला घेरून टाकतील. सरकारकडून एखादा त्रास संभवतो. संततीशी मतभेद होतील.

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