आषाढ अमावस्या 2026 : काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ, वाचा पंचांग
आज आषाढ अमावस्या (Ashadha Amavasya) आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...
Published : July 14, 2026 at 12:05 AM IST
मुंबई : हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तिथी, नक्षत्र, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. येथे आम्ही तुम्हाला दैनिक पंचांगमध्ये शुभ काळ, राहूकाळ, सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ, तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्य आणि चंद्राची स्थिती, हिंदू महिना आणि पक्ष इत्यादींबद्दल माहिती देत आहोत. तर जाणून घेऊयात ज्योतिषी शिव मल्होत्रा यांच्याकडून आजचं पंचांग.
- आजची तारीख : 14-07-2026 मंगळवार
- आजची तिथी : अमावस्या
- आजचे नक्षत्र : पुनर्वसु
- अमृतकाळ : 12:41 to 14:20
- राहूकाळ : 15:59 to 17:38
- सुर्योदय : 06:06:00 सकाळी
- सुर्यास्त : 07:17:00 सायंकाळी
- अमावस्या प्रारंभ: 13 जुलै 2026 रोजी संध्याकाळी 6:49 वाजता
- अमावस्या समाप्ती: 14 जुलै 2026 रोजी दुपारी 3:12 वाजता
वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.
अमावस्येला 'या' गोष्टी करू नका : या दिवशी मांस पूर्णपणे टाळावे. लसूण, कांदा खाणं टाळावं. फक्त शुद्ध अन्न खावे. नवीन वस्तू खरेदी करणं टाळा. हा दिवस पूर्वजांच्या सन्मानासाठी समर्पित असल्याने, तो शांततेने साजरा करावा. प्राण्यांना त्रास देऊ नका. वृद्ध किंवा असहाय्य लोकांना इजा करू नका. द्वेष किंवा राग बाळगणे टाळावे.
'या' गोष्टी करा दान : या काळात तूप, चांदी, पैसा, फळ, मीठ, तीळ, कपडे आणि गुळाचे दान करावे. या दानाचा संकल्प केल्यानंतर ते ब्राम्हणाला द्यावे. श्राध्द काळात हे दान तिथीनुसार करावे, असं केलं तर पितरांचा आशीर्वाद प्राप्त होतात, अशी मान्यता आहे.
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