अक्षय्य तृतीया 2026: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ, वाचा पंचांग

साडेतीन मुहूर्तांपैकी सर्वात पवित्र मुहूर्त म्हणून अक्षय्य तृतीयेला विशेष महत्त्व आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...

अक्षय्य तृतीया पंचांग (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 12:06 AM IST

मुंबई : हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तिथी, नक्षत्र, वार, योग आणि करण हे पाच भाग आहेत. येथे आम्ही तुम्हाला दैनिक पंचांगमध्ये शुभ काळ, राहूकाळ, सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ, तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्य आणि चंद्राची स्थिती, हिंदू महिना आणि पक्ष इत्यादींबद्दल माहिती देत आहोत. तर जाणून घेऊयात ज्योतिषी शिव मल्होत्रा यांच्याकडून आजचं पंचांग.

  • आजची तारीख : 19-04-2026 रविवार
  • आजची तिथी : शुक्ल​ द्वितीया
  • आजचे नक्षत्र : भरणी
  • अमृतकाळ : 15:45 to 17:19
  • राहूकाळ : 17:19 to 18:54
  • सुर्योदय : 06:16:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:54:00 सायंकाळी

अक्षय्य तृतीया 2026 शुभ मुहूर्त (Akshaya Tritiya 2026 Shubh Muhurat)

  • अक्षय्य तृतीया तिथी प्रारंभ : 19 एप्रिल 2026 सकाळी 10:49 वाजता.
  • अक्षय्य तृतीया तिथी समाप्ती : 20 एप्रिल 2026, सकाळी 07:27 वाजता.
  • अक्षय्य तृतीया पूजा मुहूर्त : सकाळी 10:49 ते दुपारी 12:20 पर्यंत
  • सोने खरेदी करण्याचा शुभ मुहूर्त : 19 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 10:49 पासून ते दुसऱ्या दिवशी 20 एप्रिलच्या सकाळी 06:16 पर्यंत सोने खरेदी करणं अत्यंत शुभ असेल.

योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.

करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.

