अक्षय्य तृतीयेला जुळून आला विशेष योग; सोने खरेदीचा शुभ मुहूर्त आणि 'या' 5 गोष्टींच्या दानाने लाभेल अक्षय पुण्य

हिंदू पंचांगानुसार वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तृतीयेला 'अक्षय्य तृतीया' (Akshaya Tritiya 2026) हा सण साजरा केला जातो. हा दिवस साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो.

Akshaya Tritiya 2026
अक्षय्य तृतीया 2026 (File Photo)
Published : April 18, 2026 at 2:42 PM IST

हैदराबाद : अक्षय्य तृतीया (Akshaya Tritiya 2026) हा हिंदू धर्मात साजरा केला जाणारा अतिशय पवित्र सण आहे. सर्व हिंदू तो मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. 'अक्षय' या शब्दाचा अर्थ “शाश्वत” किंवा “कधीही कमी न होणारा” असा होतो, तर तृतीया म्हणजे “तिसरा” दिवस. त्याच्या नावाप्रमाणेच, असं मानलं जातं की यादिवशी केलेले कोणतेही चांगले काम, गुंतवणूक किंवा सुरुवात चिरस्थायी यश आणि समृद्धी आणते. तसंच संबंधित प्रिय प्रथांपैकी एक म्हणजे अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी सोने खरेदी करणं, जे संपत्ती आणि सुरक्षिततेचं प्रतीक मानलं जातं. त्यामुळं या दिवशी नागरिक मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी करतात. यंदा कधी आहे 'अक्षय्य तृतीया' जाणून घ्या शुभ मुहूर्त...

अक्षय्य तृतीया 2026 शुभ मुहूर्त

  • अक्षय्य तृतीया तिथी प्रारंभ: 19 एप्रिल 2026 सकाळी 10:49 वाजता.
  • अक्षय्य तृतीया तिथी समाप्ती : 20 एप्रिल 2026, सकाळी 07:27 वाजता.
  • अक्षय्य तृतीया पूजा मुहूर्त : सकाळी 10:49 ते दुपारी 12:20 पर्यंत
  • सोने खरेदी करण्याचा शुभ मुहूर्त (Gold Buying Time) : 19 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 10:49 पासून ते दुसऱ्या दिवशी 20 एप्रिलच्या सकाळी 06:16 पर्यंत सोने खरेदी करणे अत्यंत शुभ असेल.

अक्षय्य तृतीयेला काय दान करावे? :

  • अन्नदान : अक्षय्य तृतीयेला भुकेल्या व्यक्तीला अन्न देणं हे सर्वात मोठं पुण्य मानलं जातं.
  • गुळाचं दान : अक्षय्य तृतीयेला गुळाचं दान करणं खूप शुभ मानलं जातं. शास्त्रांनुसार, गूळ दान केल्यानं व्यक्तीचे नशीब उज्ज्वल होते.
  • जलदान दान : पाण्याला जीवन म्हणतात. अक्षय्य तृतीया हा सण ऐन उन्हाळ्यात येत असल्यानं मनुष्य असो वा प्राणी-पक्षी प्रत्येक जीव व्याकुळ होणारच, म्हणून अक्षय्य तृतीयेच्या निमित्तानं तुम्ही मातीच्या भांड्यात पाणी भरून ते पात्र गरजूंना दान करू शकता.
  • खडे मीठाचं दान : अक्षय्य तृतीयेला सैंधव मीठ दान केल्यानं पुण्य मिळते. कारण सैंधव मीठ भौतिक सुखसोयींचा स्वामी शुक्र ग्रहाशी संबंधित आहे. मीठ समुद्रातून मिळते, म्हणून मीठ देवी लक्ष्मीशी देखील संबंधित आहे. मीठ हा अन्नपदार्थातला मूलभूत घटक असल्यामुळंही त्याचं महत्त्व लक्षात घेतलं पाहिजे. यासाठी मीठाचं दान करावं.
  • वस्त्रदान दान : अक्षय्य तृतीयेला वस्त्र दान करणं देखील खूप शुभ मानलं जातं. कपडे ही मूलभूत गरजांपैकी एक मानली जाते. एखाद्या गरजू व्यक्तीला वस्त्र दान केल्यानं फायदा होतो. तर अक्षय्य तृतीयेला विशेषतः पिवळ्या रंगाचे वस्त्र दान करा.

टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.

