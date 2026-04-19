अक्षय्य तृतीयेला आपल्या राशीनुसार करा दान; जीवनात येईल सुख, समृद्धी, वाचा आजचं राशीभविष्य

आज अक्षय्य तृतीया (Akshaya Tritiya 2026)आहे. अक्षय्य तृतीया हा एक शुभ काळ मानला जातो. चला, आपल्या राशीनुसार दान करण्याचे महत्त्व जाणून घेऊया.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 10:08 AM IST

  • मेष (ARIES) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून प्रथम भावात असेल. आजच्या दिवसाचा प्रारंभ उत्साहाने होईल. शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. दुपारनंतर मात्र आरोग्याच्या तक्रारी उदभवू शकतात. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहील. मित्राची भेट होईल. दुपारनंतर कुटुंबियांशी कटुता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आहारावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. इतरांशी बोलताना वाणी संयमित ठेवावी. कुटुंब, आप्तेष्ट व कामाच्या ठिकाणी संबंधातील सौहार्दता टिकून राहण्यासाठी उत्साह संतुलन ठेवावं लागेल. मेष राशीच्या व्यक्तींनी उष्णता संतुलित करणाऱ्या वस्तू, जसं की सत्तू, टरबूज, गुलाबाचा रस, मातीची भांडी आणि छत्र्या दान कराव्यात. यामुळं त्यांच्या स्वभावात शांती आणि कृतीत स्थिरता येते.
  • वृषभ (TAURUS) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. द्विधा मनःस्थितीमुळं आपण असमाधानी राहाल. सर्दी, कफ, खोकला, ताप याचा उपद्रव संभवतो. धार्मिक कार्यसाठी खर्च होईल. स्वकीयांशी दुरावा संभवतो. दुपारनंतर परिस्थिती अनुकूल होईल. कामाचा उत्साह येईल. आर्थिक लाभ होतील. आप्तेष्टांचा सहवास घडेल. शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. घरगुती वातावरण आनंदी राहील. वृषभ राशीसाठी, आराम आणि थंडावा देणाऱ्या वस्तू शुभ मानल्या जातात. थंड दूध, दही, खडीसाखर, सुगंधी दूध, पांढऱ्या चटया आणि अत्तर यांसारख्या वस्तूंमुळं समृद्धी आणि कौटुंबिक कल्याण वाढते.
  • मिथुन (GEMINI) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून लाभात असेल. व्यक्तिगत व व्यावसायिक क्षेत्रात आजचा दिवस फार चांगला जाईल. दोन्ही ठिकाणी महत्त्वाच्या विषयावर चर्चेत सहभागी होऊ शकाल. कामाचा व्याप वाढून त्याचा आपल्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुपारनंतर प्रकृतीत सुधारणा होईल. मित्रांच्या भेटीनं आनंद होईल. त्यांच्यासह सहलीला जाण्याचा बेत आखाल. सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल. मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी काकडी, खरबूज, हिरव्या भाज्या, सत्तू आणि हाताचे पंखे यासारख्या हिरव्या आणि ताजेतवान्या वस्तूंचे दान करावे. यामुळं बुद्धी, व्यवसाय आणि आरोग्याला फायदा होतो.
  • कर्क (CANCER) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दशम भावात असेल. आज कौटुंबिक व व्यावसायिक जीवन आनंदी राहील. या दोन्ही ठिकाणी महत्वाच्या चर्चेत आपण सहभागी व्हाल. कामाचा व्याप वाढल्यानं प्रकृतीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. दुपारनंतर प्रकृतीत सुधारणा होऊ लागेल. मित्र भेटीनं आपण आनंदित व्हाल. त्यांच्यासह एखाद्या सहलीचं नियोजन करू शकाल. सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकाल. कर्क राशीच्या लोकांसाठी पाणी आणि शीतलता यांच्याशी संबंधित वस्तू विशेषतः फायदेशीर असतात. पाण्याने भरलेला माठ, थंडाई, तांदूळ, दही, पांढरी चटई आणि छत्री यांसारख्या वस्तूंमुळं मानसिक शांती आणि कौटुंबिक आनंद मिळतो.
  • सिंह (LEO) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून भाग्यात असेल. दिवसाची सुरूवात शारीरिक व मानसिक अस्वस्थतेने होईल. अती संतापानं इतरांची मने दुखवाल. दुपारनंतर प्रकृतीत सुधारणा होईल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. नोकरीत वरिष्ठांशी महत्वाच्या चर्चेत सहभागी व्हाल. सिंह राशीच्या व्यक्तींनी गरजूंना उष्णता कमी करणाऱ्या उपयुक्त वस्तू, जसे की गव्हाचे पीठ, आंब्याचा रस किंवा सरबत, तांब्याचे भांडे (पाण्यासाठी), छत्री आणि जोडे दान करावेत. यामुळं आदर आणि आरोग्य वाढते.
  • कन्या (VIRGO) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून अष्टम भावात असेल. इतरांशी वाद होऊ नयेत म्हणून आपली वाणी संयमित ठेवावी. प्रकृती नरम गरमच राहील. दुपारनंतर एखाद्या प्रवासाचे नियोजन करू शकाल. एखाद्या मंगल कार्यात सहभागी होऊ शकाल. गूढ विद्येची आवड निर्माण होईल. कन्या राशीच्या व्यक्तींनी हिरवे मूग, काकडी, हिरव्या भाज्या, सत्तू आणि पंखा यांसारख्या आरोग्यदायी आणि थंड वस्तूंचे दान करावे. यामुळं आजारातून आराम मिळतो आणि कामात यश मिळते.
  • तूळ (LIBRA) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सातव्या भावात असेल. आजच्या दिवसाची सुरुवात आनंददायी असेल. जहाल विचार आणि अधिकाराची भावना मनात राहील. एखाद्या प्रवासामुळं काही आर्थिक लाभ संभवतो. मात्र, दुपारनंतर एखादा अनर्थ टाळण्यासाठी आपणास आपल्या वक्तव्यावर संयम ठेवावा लागेल. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. नवीन कार्य सुरु करताना अडचणी येतील. तूळ राशीच्या व्यक्तींनी गुलाबाचा रस, थंड मिठाई, अत्तर, चटया, छत्र्या आणि हाताचे पंखे यांसारख्या सौंदर्य आणि आरामाच्या वस्तू दान कराव्यात. यामुळं वैवाहिक सुख आणि आर्थिक समृद्धी येते.
  • वृश्चिक (SCORPIO) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून सहाव्या भावात असेल. आजचा दिवस बौद्धिक कार्य, जनसंपर्करात मिळून- मिसळून राहण्याच्या दृष्टीनं चांगला आहे. जवळचा प्रवास संभवतो. आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल. दुपारनंतर मित्र व कुटुंबियांसह प्रवासाचे आयोजन करू शकाल. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल. वैचारिक पातळीवर अती उत्साहास आवर घालावा लागेल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी उष्णता कमी करणाऱ्या वस्तू, जसे की सत्तू, टरबूज, आंब्याचा रस, मातीची भांडी आणि छत्र्या दान कराव्यात. यामुळं अडथळे दूर होतात आणि धैर्य वाढते.
  • धनू (SAGITTARIUS) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून पाचव्या भावात असेल. आज शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. कठोर परिश्रमानंतर कामात यश मिळेल तरी निराश होऊ नका. प्रवासात अडचणी येतील. दुपारनंतर परिस्थितीत आपणास अनुकूल असा बदल घडून येईल. शरीरात उत्साह संचारेल. आर्थिक लाभ संभवतात. व्यावसायिक नियोजन योग्य प्रकारे कराल. उर्वरित वेळ आनंदात जाईल.धनु-राशीचक्राचा स्वामी, गुरुधनु राशीच्या व्यक्तींसाठी पिवळ्या आणि थंड पदार्थांचे दान करणं शुभ मानले जाते. जसं की बेसन, पिकलेले आंबे, आंब्याचा रस, पिवळी चटई आणि पंखा हे शुभ मानले जातात. यामुळं भाग्य आणि ज्ञानात वाढ होते.
  • मकर (CAPRICORN) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून चौथ्या भावात असेल. आज आपण फारच भावनाशील व्हाल. आपल्या भावना दुखावल्या जातील. वाहन चालवताना दक्ष राहा. संकटात टाकणारे विचार, व्यवहार व नियोजनापासून दूर राहा. कोणत्याही गोष्टीत घाईनं निर्णय घेऊ नका. कुटुंबीयांशी मतभेद वाढणार नाहीत याकडं लक्ष द्यावं लागेल. कार्यपूर्तीसाठी आज कठोर परिश्रम करावे लागतील. मकर राशीच्या व्यक्तींनी गरजू लोकांना सेवा आणि मदत करणाऱ्या वस्तू, जसे की सत्तू, काळे तीळ, छत्र्या, चटया आणि जोड्या दान कराव्यात. यामुळं शनीचा प्रभाव शांत होतो आणि जीवनात स्थिरता येते.
  • कुंभ (AQUARIUS) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून तिसऱ्या भावात असेल. आजचा दिवस महत्त्वाचा निर्णय घेण्यास अनुकूल नाही. मात्र, नवीन कार्यारंभासाठी आज दिवसाच्या सुरुवातीचा वेळ खूप अनुकूल आहे. दुपारनंतर मानसिक व्यग्रता वाढेल. संपत्तीविषयक दस्तावेज करण्यास आजचा दिवस अनुकूल नाही. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. आईच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. आज आपलं मन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी गरजू लोकांना मदत करणाऱ्या वस्तू, जसं की पाण्यासाठी मातीचे भांडे, पंखा, छत्री, सत्तू (सूर्यफूल) आणि चटई दान करावी. यामुळं जीवनातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल.
  • मीन (PISCES) : चंद्र आज मेष राशीत आहे. तो आपल्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असेल. आज पैसे जास्त खर्च होईल त्यामुळं मन बेचैन होईल. मतभेद व तणाव निर्माण होऊ नयेत म्हणून आपल्या वाणीवर नियंत्रण ठेवा. आर्थिकबाबीत सावध राहा. व्यवसायात स्पर्धेला तोंड द्यावं लागेल. विचार सारखे बदलत राहतील, त्यामुळं मनःस्थिती द्विधा होईल. निर्णय क्षमतेचा अभाव राहील. आपले विचार मात्र प्रगल्भ होतील. मीन राशीच्या व्यक्तींनी पिकलेले आंबे, आंब्याचा रस किंवा सरबत, बेसन, पिवळे वस्त्र, चटई आणि पाण्याने भरलेले भांडे यांसारख्या पुण्यकारक आणि शीतलता देणाऱ्या वस्तूंचे दान करावे. यामुळं आध्यात्मिक प्रगती आणि आर्थिक लाभ होतो.

संपादकांची शिफारस

