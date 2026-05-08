धोंड्याच्या महिन्यात जावयाचे लाड; अधिक मासात जावयाला 33 अनारशांसह द्या 'हे' पाच वाण

अधिक मासाला (Adhik Mahina) हिंदू धर्मात अत्यंत महत्व आहे. हा महिना भगवान विष्णूला समर्पित असून या महिन्यात सगळ्यात जास्त महत्त्व जावयाला असते.

Adhik Mahina 2026
अधिक मास 2026 (File Photo)
Published : May 8, 2026 at 7:25 PM IST

Adhik Mahina 2026 : हिंदू धर्मात अधिक मासाला अत्यंत पवित्र आणि पुण्यदायी महिना मानला जातो. 2026 मध्ये अधिकमास अर्थात पुरुषोत्तम मास 17 मे ते 15 जून या कालावधीत येणार असून, याला ‘अधिक ज्येष्ठ मास’ आणि 'धोंड्याचा महिना' (Dhondyacha Mahina) असंही म्हटलं जातं. हा संपूर्ण महिना भगवान विष्णूंना समर्पित असल्यानं या काळात विष्णूची पूजा, जप, तप, दानधर्म आणि व्रत यांना विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या महिन्यात सात्विक जीवन जगून विष्णूची भक्ती करणाऱ्यांवर भगवान विष्णूंची कृपा कायम राहते. तसेच या महिन्यात घरी जावयाला जेवायला बोलावलं जातं. यामागे देखील एक धार्मिक शास्त्र आहे. जावयाला अधिकमासात वाण देण्याची पद्धत आहे.

कधी आहे धोंड्याचा महिना: 2026 मध्ये अधिक मास (पुरुषोत्तम मास/धोंड्याचा महिना) 17 मे ते 15 जून 2026 या कालावधीत असणार आहे. हा 'अधिक ज्येष्ठ मास' असून, या काळात धार्मिक कार्य, दान-पुण्य आणि विष्णूची उपासना करणे विशेष फलदायी मानलं जातं. अधिक महिन्यात 33 या आकड्याला विशेष महत्त्व असते. त्यामुळं वाण देताना शक्यतो 33 अनारसे देण्याची पद्धत आहे.

काय करावे? : या महिन्यात जप, तप, दान आणि एकभुक्त राहून भगवान विष्णूची पूजा करावी.

काय टाळावे?: विवाह, गृहप्रवेश, मुंज यांसारखे मांगलिक कार्यक्रम वर्ज्य मानले जातात.

अधिकमास धार्मिक महत्व : अधिकमास हा महिना भगवान विष्णूंना समर्पित आहे. भगवान विष्णू हे पृथ्वीचे पालनहार आहेत. या महिन्यात विष्णूंची भक्ती, उपासना पूजा करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. जो कोणी अधिकमासात संपूर्णपणे सात्विक भोजन करतो, भगवान विष्णूंची आराधना करतो, त्यावर विष्णूची कायम कृपा राहिते अशी मान्यता आहे. तसेच या महिन्यात दान करणं देखील पुण्याचं मानलं जातं. अधिकमास हा महिना धार्मिकदृष्ट्या महत्वाचा मानल्यानं अनेकजण धार्मिकविधी याकाळात करतात.

अधिक मासात जावईचं मुख्य वाण: 33 अनारसे (कोणतेही 33 तळलेले पदार्थ जसे की शंकरपाळे, करंज्या)

दीपदान : तांब्याचा किंवा चांदीचा दिवा (दिव्यामध्ये वात आणि तूप असावे)

भांडी : तांब्याचे ताट, तांब्या किंवा वाटी

आहेर (भेटवस्तू): जावयाला कपडे (शर्ट-पॅन्ट, कुर्ता-पायजमा किंवा धोतर-सदरा)

जेवण: गोड जेवण

का दिले जाते वाण? : अधिक मास हा श्री विष्णूंना समर्पित आहे. जावयाला विष्णूचे रूप समजून, लक्ष्मी-नारायण पूजेचा भाग म्हणून हे वाण दिलं जातं, ज्याला 'धोंड्याचे वाण' असेही म्हणतात.

टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.

