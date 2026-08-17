सोमनाथ ते घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा; असा करा बारा मंदिरांचा प्रवास, जाणून घ्या मार्ग अन् नियोजन
भगवान शंकराची देशभरात 12 ज्योतिर्लिंगे असून, त्यांच्या दर्शनाला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. संकटांवर मात करण्यासाठी आणि पुण्यप्राप्तीसाठी भाविक ज्योतिर्लिंगांचं दर्शन घेतात.
Published : August 17, 2026 at 3:44 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : हिंदू धर्मात श्रावण महिना अत्यंत पवित्र मानला जातो. या महिन्यात धार्मिक विधी आणि भगवान शंकराच्या पूजेसाठी भाविकांची संख्या वाढते. श्रावणातील सोमवार भगवान शंकराला समर्पित असल्यानं देशभरातील शिवमंदिरांमध्ये दर्शनासाठी मोठी गर्दी होते. याच काळात अनेक भाविक देशातील 12 ज्योतिर्लिंगांच्या दर्शनाची यात्रा पूर्ण करण्याचा संकल्प करतात.
गुजरातमधील सोमनाथपासून सुरू होणारी ही यात्रा छत्रपती संभाजीनगरमधील घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनानं पूर्ण केली जाते. राज्यनिहाय नियोजन केल्यास ही यात्रा साधारण 24 ते 25 दिवसांत पूर्ण होऊ शकते. मात्र, ज्योतिर्लिंगांच्या मान्यताप्राप्त क्रमानं यात्रा केल्यास 35 ते 40 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. भारतात वेगवेगळ्या भागांत श्रावण सुरू होण्याच्या कालावधीत फरक असल्यानं उत्तरेकडून यात्रा सुरू केल्यास 45 दिवसांच्या श्रावण काळातही 12 ज्योतिर्लिंगांचं दर्शन घेणं शक्य होतं, अशी माहिती यात्रा नियोजन कंपनीचे संचालक अनिरुद्र टेकाळे यांनी दिली.
नवस फेडण्यासाठी श्रावणात यात्रा : भगवान शंकराची देशभरात 12 ज्योतिर्लिंगे असून, त्यांच्या दर्शनाला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. संकटांवर मात करण्यासाठी आणि पुण्यप्राप्तीसाठी भाविक ज्योतिर्लिंगांचं दर्शन घेतात. अनेक भाविक विविध अडचणी दूर होण्यासाठी ज्योतिर्लिंगांपुढे नवस करतात. श्रावण महिन्यात हा नवस फेडण्याची परंपरा असल्यानं या काळात ज्योतिर्लिंगांच्या दर्शनासाठी भाविकांची संख्या वाढते. श्रावणात धार्मिक विधी केल्यानं पुण्यप्राप्ती होते, अशी श्रद्धा असल्याचे वेदमूर्ती अनंत पांडव गुरुजी यांनी सांगितलं.
देशातील 12 ज्योतिर्लिंगे : देशातील 12 ज्योतिर्लिंगांमध्ये सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, परळी वैजनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ आणि घृष्णेश्वर यांचा समावेश आहे.
यात्रेचं नियोजन सर्वात महत्त्वाचं : 12 ज्योतिर्लिंगांची यात्रा करण्यापूर्वी प्रवासाचं योग्य नियोजन करणं आवश्यक आहे. कोणत्या क्रमानं यात्रा करायची, प्रत्येक ठिकाणी मुक्काम कुठे करायचा, निवास व भोजनाची व्यवस्था कशी करायची, वाहनाची उपलब्धता तसेच हवामानानुसार आवश्यक कपडे आणि औषधे सोबत ठेवणं याचा आधीच विचार करावा लागतो. योग्य नियोजन केल्यास श्रावण काळात ही यात्रा अधिक सुलभपणे पूर्ण करता येते, असं अनिरुद्र टेकाळे यांनी सांगितलं.
असा असू शकतो बारा ज्योतिर्लिंग यात्रेचा मार्ग : 12 ज्योतिर्लिंगांची यात्रा पूर्ण करण्यासाठी भाविकांना मोठा प्रवास करावा लागतो. प्रत्येक ज्योतिर्लिंगादरम्यानचे अंतर, प्रवासाचा कालावधी आणि मुक्कामाचं नियोजन करणं आवश्यक असतं. सोमनाथपासून सुरू होणारा आणि घृष्णेश्वर येथे पूर्ण होणारा संभाव्य मार्ग खालीलप्रमाणे आहे.
- सोमनाथ ते मल्लिकार्जुन :
सर्वप्रथम गुजरातमधील सोमनाथाचे दर्शन घेतल्यानंतर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगाकडे जाता येतं. सोमनाथ-अहमदाबाद-इंदूर-हैदराबाद-श्रीशैलम असा सुमारे 1,600 ते 1,800 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. यासाठी साधारण 3 ते 4 दिवसांचं नियोजन आवश्यक आहे.
- मल्लिकार्जुन ते महाकालेश्वर :
मल्लिकार्जुनहून महाकालेश्वरकडे जाताना श्रीशैलम-हैदराबाद-नांदेड-नागपूर-इंदूर-उज्जैन असा मार्ग करता येतो. या प्रवासाचं अंतर सुमारे 1,100 किलोमीटर असून, यासाठी 4 ते 5 दिवसांचं नियोजन करावं लागतं.
- महाकालेश्वर ते ओंकारेश्वर :
उज्जैन येथील महाकालेश्वर दर्शनानंतर ओंकारेश्वरकडे जाता येतं. या दोन्ही ठिकाणांमधील अंतर सुमारे 150 ते 170 किलोमीटर आहे. साधारण 4 ते 5 तासांत हा प्रवास पूर्ण करता येतो. ओंकारेश्वर येथे एक मुक्काम करून पुढील प्रवास करता येतो.
- ओंकारेश्वर ते परळी वैजनाथ :
ओंकारेश्वरहून खंडवा-बुऱ्हाणपूर-छत्रपती संभाजीनगर-जालना मार्गे परळी वैजनाथ इथं जाता येतं. या प्रवासाचं अंतर 600 किलोमीटरपेक्षा अधिक आहे. यासाठी एक मुक्काम करणं योग्य ठरतं.
- परळी वैजनाथ ते भीमाशंकर :
परळी वैजनाथहून बीड-अहमदनगर-पुणे मार्गे भीमाशंकरला जाता येतं. हा प्रवास सुमारे 500 किलोमीटरचा असून, साधारण 10 तासांचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर मुक्काम करून पुढील प्रवास करता येतो.
- भीमाशंकर ते रामेश्वर :
भीमाशंकरहून पुणे-सोलापूर-हुबळी-मदुराई मार्गे रामेश्वर इथं जाता येतं. या टप्प्यात सुमारे 1,500 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. यासाठी 2 ते 3 दिवसांचं नियोजन आवश्यक आहे.
- रामेश्वर ते नागेश्वर :
रामेश्वर ते नागेश्वर हा यात्रेतील सर्वात मोठा टप्पा मानला जातो. रामेश्वर-मदुराई-बेंगळुरू-पुणे-मुंबई-अहमदाबाद-द्वारका-नागेश्वर असा सुमारे 2,800 ते 3,000 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. यासाठी 4 ते 5 दिवसांचं नियोजन करावं लागू शकतं.
- नागेश्वर ते काशी विश्वनाथ :
नागेश्वरहून अहमदाबाद-उदयपूर किंवा जयपूर-आग्रा-लखनौ मार्गे वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ मंदिरात जाता येते. हा प्रवास सुमारे 1,800 ते 2,000 किलोमीटरचा असून, यासाठी 2 ते 4 दिवसांचं नियोजन आवश्यक आहे.
- काशी विश्वनाथ ते त्र्यंबकेश्वर :
काशी विश्वनाथहून प्रयागराज-जबलपूर-नाशिक मार्गे त्र्यंबकेश्वर इथं जाता येतं. या प्रवासाचं अंतर सुमारे 1,400 ते 1,600 किलोमीटर आहे. यासाठी 2 ते 3 दिवसांचं नियोजन अपेक्षित आहे.
- त्र्यंबकेश्वर ते केदारनाथ :
त्र्यंबकेश्वरहून नाशिक-दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश-रुद्रप्रयाग-गुप्तकाशी-सोनप्रयाग-गौरीकुंड मार्गे केदारनाथ इथं जाता येतं. या प्रवासासाठी साधारण 4 ते 5 दिवसांचं नियोजन आवश्यक आहे. केदारनाथचा डोंगराळ प्रवास आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन अतिरिक्त वेळ राखून ठेवणं गरजेचं आहे.
- केदारनाथ ते घृष्णेश्वर :
केदारनाथहून ऋषिकेश-हरिद्वार-दिल्ली-आग्रा-ग्वाल्हेर-इंदूर-धुळे-छत्रपती संभाजीनगर मार्गे वेरूळ येथील घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगाकडे जाता येतं. या टप्प्यात सुमारे 1,800 ते 2,000 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. प्रवासातील संभाव्य अडचणी आणि अडथळे लक्षात घेता 4 ते 5 दिवसांचं नियोजन ठेवणं गरजेचं आहे, असं यात्रा कंपनीचे व्यवस्थापक अनिरुद्र टेकाळे यांनी सांगितलं.
योग्य नियोजन केल्यास 15 दिवसांची बचत : 12 ज्योतिर्लिंगांच्या ठरावीक क्रमानं यात्रा केल्यास ४० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी लागू शकतो. मात्र प्रत्येक राज्यातील ज्योतिर्लिंगांचं अंतर लक्षात घेऊन यात्रेचं नियोजन केल्यास सुमारे १५ दिवसांची बचत होऊ शकते. यामुळे वेळ आणि प्रवासाचा खर्च कमी होण्यासोबतच सर्व ज्योतिर्लिंगांचं दर्शनही पूर्ण करता येतं. त्यामुळे भाविकांनी यात्रेला येण्यापूर्वी प्रवासाचं योग्य नियोजन केल्यास 12 ज्योतिर्लिंगांची यात्रा कोणत्याही अडचणीशिवाय पूर्ण करता येऊ शकते, असं यात्रा कंपनीचे व्यवस्थापक अनिरुद्र टेकाळे यांनी सांगितलं.