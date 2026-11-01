भिंगार प्रेस क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांची बिनविरोध निवड!
भिंगार येथील पत्रकारितेच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्थानिक पत्रकारांची नुकतीच महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
Published : November 1, 2026 at 6:04 PM IST
अहिल्यानगर - भिंगार येथील पत्रकारितेच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्थानिक पत्रकारांची नुकतीच महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत पत्रकारांच्या एकजुटीला बळ देण्यासाठी आणि पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना व समस्यांना संघटितपणे वाचा फोडण्यासाठी ‘भिंगार प्रेस क्लब’ची एकमताने स्थापना करण्यात आली. यावेळी प्रेस क्लबच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
या निवड प्रक्रियेत ईटीव्ही भारतचे अहिल्यानगर जिल्हा वार्ताहर स्वप्निल झोडगे यांची भिंगार प्रेस क्लबच्या उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली. तसेच अध्यक्षपदी बाबासाहेब ढाकणे, सचिवपदी प्रसाद शिंदे, सहसचिवपदी अमोल भिंगारदिवे आणि खजिनदारपदी वैष्णवी कदम यांची एकमताने निवड करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी आपली मनोगते व्यक्त केली. पत्रकारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, पत्रकारांमध्ये समन्वय व एकोपा निर्माण करणे, स्थानिक पातळीवरील जनतेच्या प्रश्नांना पत्रकारितेच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देणे तसेच सामाजिक आणि सार्वजनिक प्रश्नांना प्रभावीपणे वाचा फोडण्यासाठी प्रेस क्लबच्या माध्यमातून एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
पत्रकारिता हे लोकशाहीचा महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ असून समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याचे काम पत्रकार करीत असतात. अशा परिस्थितीत स्थानिक पत्रकारांना एकत्र आणून त्यांच्या कार्याला संघटनात्मक बळ देण्याच्या उद्देशाने भिंगार प्रेस क्लबची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहिती अध्यक्ष, उपाध्यक्षांनी दिली.
यावेळी भिंगार प्रेस क्लबच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसह उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे उपस्थित पत्रकारांनी अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
भिंगार प्रेस क्लबच्या माध्यमातून पत्रकारांच्या एकजुटीला नवी दिशा मिळून पत्रकारिता क्षेत्रातील विविध उपक्रमांना चालना मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.