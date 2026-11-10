उद्धव ठाकरेंसोबत काम केल्याने अनुभव वाढला; फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय चर्चांना उधाण
उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत काम केल्याने अनुभव वाढल्याचं सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. प्रताप सरनाईक संजय राऊत भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे विधान केलंय.
Published : November 10, 2026 at 9:22 PM IST
मुंबई - राज्याच्या राजकारणात ऐन दिवाळीत नेत्यांच्या गाठीभेटी आणि सूचक विधानांमुळे नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांची घेतलेली भेट चर्चेत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत केलेल्या विधानाने राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले आहे. ‘उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत काम केल्याने माझा अनुभव वाढला, असं फडणवीस म्हणाले. त्यांच्या या विधानाचा नेमका अर्थ काय, हा टोला आहे की जुन्या सहकार्याचे कौतुक, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी पत्रकारांसोबत अनौपचारिक गप्पा मारल्या. यावेळी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांसोबत काम करण्याच्या अनुभवाबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत काम करण्याचा चांगला आणि मोठा अनुभव असल्याचं सांगितलं. 2014 ते 2019 या काळात राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार होते. त्या काळात अनेक राजकीय मतभेद आणि अडचणींचा सामना करावा लागला. दुष्काळासारख्या संकटांसह विविध प्रश्न निर्माण झाले होते. अशा परिस्थितीत काम केल्यामुळे आता येणाऱ्या अडचणींची सवय झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं. उद्धव ठाकरेंसोबत काम केल्यानं अनुभव वाढल्याचंही ते म्हणाले.
दुसरीकडे प्रताप सरनाईक आणि संजय राऊत यांच्या भेटीनेही राजकीय चर्चांना वेग दिला आहे. त्यातच फडणवीस यांनी ठाकरेंबाबत सकारात्मक शब्द वापरल्याने जुन्या राजकीय संबंधांची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र या विधानातून भाजपा आणि ठाकरे यांच्यामध्ये जवळीक निर्माण होणार किंवा राजकीय समीकरणे बदलणार, असा कोणताही स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला नाही. आता मंत्री प्रताप सरनाईक आणि संजय राऊत यांची भेट दुसरीकडे फडणवीस यांचे उद्धव ठाकरेंबाबतचे विधान या दोन्ही घडामोडी केवळ योगायोग आहेत की राज्याच्या राजकारणात काही नव्या घडामोडींची चाहूल आहे, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
गोकुळच्या मुद्द्यावरही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका - फडणवीस यांनी कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमधील संचालक नियुक्त्यांवरही भाष्य केलं. गोकुळच्या प्रकरणात वैधानिक पेच निर्माण झाल्याने सरकारने निर्णय घेतल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सरकारची भूमिका कोणत्याही राजकीय गटाच्या बाजूने नसून सहकार संस्थेच्या हिताची असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात आल्याची टीकाही त्यांनी केली. राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्याचा उल्लेख करताना गायनॅकॉलॉजिस्टच्या नियुक्तीवरूनही त्यांनी विरोधकांना टोला लगावला.
ठाकरे-फडणवीस यांचा मैत्रीपासून संघर्षापर्यंतचा राजकीय प्रवास -
2014 ते 2019 : भाजप आणि शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत असताना देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात थेट संवाद होता. अनेक राजकीय मतभेद असूनही दोन्ही नेत्यांनी सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. मुंबई महापालिकेतील सत्तेपासून ते राज्यातील महत्त्वाच्या निर्णयांपर्यंत दोघांमध्ये समन्वय होता.
2019 : युती तुटली. विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटपावरून दोन्ही पक्षांमध्ये वाद झाला. अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्याचे आश्वासन भाजपने पाळले नाही, असा उद्धव ठाकरे यांचा आरोप होता. अखेर ठाकरे यांनी भाजपची साथ सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी स्थापन केली.
2019 : विधानसभेत मैत्रीची कबुली दिली. मुख्यमंत्रीपदावरून संघर्ष सुरू असतानाही उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत फडणवीस यांच्याशी जुनी मैत्री असल्याचे सांगितले होते. मी फडणवीस यांच्याकडून अनेक गोष्टी शिकलो असून, त्यांच्याशी मैत्री कायम राहील, असे ठाकरे म्हणाले होते. त्यावर फडणवीस यांनीही मी पुन्हा येईन असे सांगत राजकीय टोलेबाजी केली होती.
2022 : राजकीय संघर्ष तीव्र झाला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळले. या सत्तांतरात भाजपची भूमिका असल्याचा आरोप ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आला. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांमधील संबंध अधिक ताणले गेले.
2024 : पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानभवनातील लिफ्टमध्ये ठाकरे आणि फडणवीस यांची अचानक भेट झाली. या भेटीचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा झाली. मात्र, हा केवळ योगायोग असल्याचे ठाकरेंनी स्पष्ट केले होते.
2024 : नागपुरात पुन्हा भेट!
विधानसभा निवडणुकीतील निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन केले. त्यानंतर राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून महाराष्ट्राच्या हितासाठी काम करण्याची भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी मांडली.
2025 : विधानसभेतील निरोप समारंभात फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना सत्ताधारी बाकांवर येण्याचे सूचक निमंत्रण दिले. २०२९ पर्यंत आम्ही विरोधी बाकांवर जाणार नाही, मात्र तुम्हाला यायचे असेल तर विचार करू, असे ते म्हणाले होते. ठाकरेंनी त्यावर विरोधी पक्ष हा नेहमी सत्ताधाऱ्यांना आरसा दाखवतो, असा टोला लगावला होता.
आता 2026 : ‘उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला,’ या फडणवीसांच्या ताज्या विधानाने पुन्हा एकदा जुन्या मैत्रीपासून ते राजकीय संघर्षापर्यंतच्या प्रवासाची चर्चा सुरू झाली आहे.
नक्षलग्रस्त भागातही आता सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मतदान शक्य
महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त भागात निवडणुकीच्या मतदानाची वेळ वाढवून ती सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. सध्या या भागात दुपारी 3 वाजताच मतदानाची वेळ संपते. मात्र, नक्षलवादी कारवायांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यात आल्यानं अन्य भागांप्रमाणेच येथेही पाच वाजेपर्यंत मतदान घेण्याचा विचार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं.
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