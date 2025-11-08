रुपाली ठोंबरे यांच्या सगळ्या आरोपाला पुराव्यासहित उत्तर देणार - रुपाली चाकणकर
आपल्यावर होणाऱ्या सगळ्या आरोप प्रत्यारोपाला पुराव्यासहित उत्तर देणार असल्याचं राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी स्पष्ट केलंय.
पुणे : फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी त्यांच्याच पक्षातील नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलन करत आवाज उठवला होता. विरोधकांकडून देखील त्यांच्या विरोधात आंदोलन करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या की, जे काही आरोप प्रत्यारोप गेल्या काही दिवसांपासून होत आहेत त्याबाबत मी पुराव्यासहित उत्तर देणार आहे.
पुण्यातील शिवाजीनगर नगर येथील पक्ष कार्यालयात आज सकाळ पासून पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसंदर्भात बैठका सुरू असून राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
यावेळी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, ज्या पद्धतीने आरोप केले जात आहेत, त्या सगळ्या आरोपांची उत्तरं स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन देण्यात येतील. माझ्या हातात पुरावे असल्याशिवाय मी वक्तव्य करत नाही. लवकरच पुराव्यासहित सर्व प्रश्नांची उत्तरं देणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
दुसरीकडे, राज्य महिला आयोगाचं पद आणि प्रदेशाध्यक्षपद वेगवेगळं असून आपण राज्य महिला आयोगाच्या कामगिरीबाबत टीका केली आहे. पक्षावर काहीही बोललेले नसल्याची भूमिका रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी मांडली. यासंदर्भात आपल्याला नोटीस मिळाली असून त्याचं उत्तरही आपण देणार असल्याचं ठोंबरे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. त्याचवेळी याबाबत आपण खुलासा करणार असल्याचं यावेळी ठोंबरे पाटील म्हणाल्या. तसंच, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आपण ठाम असल्याचं यावेळी ठोंबरे पाटील यांनी सांगितलं आहे.
