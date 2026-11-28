मुंबई लुटू देणार नाही आता हक्कांसाठी लढाई, धारावी बचाव आंदोलनातून आदित्य ठाकरेंचा इशारा
आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई लुटू देणार नाही असा इशारा दिलाय. धारावी बचाव आंदोलनातून आदित्य ठाकरे यांनी बांधकामे बंद पाडण्याचं धारावीकरांना आवाहन केलं.
Published : November 28, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 8:49 PM IST
मुंबई - धारावीचा पुनर्विकास हा धारावीकरांच्या हिताला प्राधान्य देऊनच झाला पाहिजे. त्यांच्या घरांसह व्यवसाय, कारखाने आणि रोजगारही धारावीतच टिकले पाहिजेत. मात्र, मुंबईच्या जमिनीवर डोळा ठेवून मुंबईकरांच्या हक्कांवर गदा आणून ती लुटली जाणार असेल तर लढा उभारू असा इशारा शिवसेना (ठाकरे) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला. जगात श्रीमंत व्हा, मुंबईत येऊन व्यवसाय करा, मेहनत करा; मात्र मुंबईसमोर झुकावे लागेल, अशा शब्दात धारावी बचाव आंदोलनातून भाजपा सरकारसह अदानी समूहालाही ठणकावले.
धारावी पुनर्विकासाच्या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर धारावी बचाव मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर आदित्य ठाकरे यांची सभा झाली. यावेळी त्यांनी सरकारला लक्ष्य केलं. ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्याकाळात धारावी पुनर्विकासासाठी काढलेली निविदा खुली आणि पारदर्शक होती. जगभरातील कोणत्याही विकासकाला त्यात सहभागी होता आले असते. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी हे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आलं. आघाडी सरकारच्या काळातील निविदा असली तरी सरकार पाडल्यानंतर ती आपल्या सोयीने वळवून घेण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, अदानी यांच्याशी वैयक्तिक वाद नसून प्रश्न मुंबईच्या हिताचा आणि पुनर्विकासातील पारदर्शकतेचा असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
धारावीकरांना घरांसह रोजगाराचाही हक्क हवा - धारावीचा पुनर्विकास म्हणजे केवळ झोपड्यांच्या जागी उंच इमारती उभारणे नव्हे. धारावीकरांना त्यांच्या सध्याच्या परिसरातच घरे मिळाली पाहिजेत. येथील कारखाने, वर्कशॉप, दुकाने, गाळे आणि लघुउद्योगही त्याच परिसरात राहिले पाहिजेत. रोजीरोटीचे साधन हिरावून घेऊन रहिवाशांना मुंबईपासून २० ते ३० किलोमीटर दूर फेकणे हा विकास असू शकत नाही. पुनर्विकास करताना स्थानिकांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी होणे आवश्यक आहे. काही रहिवाशांना कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ हलवले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी या प्रक्रियेवरही आक्षेप घेतला.
पोलीस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जमिनींची मागणी - धारावीच्या सुमारे 300 एकर क्षेत्रासह रेल्वेची जमीन मिळून जवळपास 540 एकरमध्ये पुनर्विकास शक्य असताना अतिरिक्त जमिनीची मागणी कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. धारावीकरांना घरे, वाढीव चौरस फुटांचे क्षेत्र आणि व्यावसायिक जागा देऊनही हा प्रकल्प उपलब्ध जमिनीत पूर्ण होऊ शकतो, असं त्यांनी सांगितलं. मात्र, निविदा जिंकल्यानंतर विकासकाकडून वर्सोवा, मड आयलंड, नरिमन पॉइंट, बीकेसी, कुर्ला, कलिना तसेच पोलिस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जमिनींची मागणी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
1,600 एकर जमीन मोफत देण्याचा आरोप - धारावीच्या नावाखाली अदानी समूहाच्या घशात मुंबईतील जवळपास 1,600 एकर जमीन घातली जात असल्याचा आरोप करत आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईकरांच्या हक्कांचा प्रश्न उपस्थित केला. मुंबईत जन्मलेल्या सामान्य नागरिकाला मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन स्वतःसाठी जमीन मागता येईल का? मुंबईकरांना 1,600 एकर तर सोडाच, 1,600 चौरस फूट जमीन मोफत मिळेल का, असा सवाल त्यांनी केला. सामान्य नागरिकाने वीजबिल थकवले तर वीज-पाणी खंडित करण्याची कारवाई होते, रेल्वे किंवा बेस्टमध्ये विनातिकीट प्रवास केला तर कारवाई होते; मग एका खासगी विकासकासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सवलती का, असा सवालही त्यांनी केला.
टीडीआरमध्ये सवलती - अदानी समूहाला मुंबई महापालिकेचे सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचे प्रीमियम माफ केल्याचा, तसेच टीडीआरबाबत विशेष सवलती दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे मुंबईची सेवा करणाऱ्या पोलिस, अग्निशमन दल, बेस्ट आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी मोठा बांधकाम खर्च भरावा लागत आहे. बीडीडी चाळीतील पोलिसांना, विशेषतः 2011 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना, घरासाठी दीड कोटी रुपयांचा बांधकाम खर्च सांगितला जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. मुंबईसाठी आयुष्य वेचणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक ओझे आणि खासगी विकासकाला हजारो कोटींच्या सवलती, हा दुजाभाव असल्याची टीका त्यांनी केली.
अदानी सबका मालिक - भाजपाच्या राजवटीत मुंबईची ओळख आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करताना त्यांनी विमानतळ, बंदरे, एअरलाइन्स, धारावी, बीकेसी आणि मिठी नदी यांसह विविध प्रकल्पांचा उल्लेख केला. ‘सबका मालिक एक है’ असे म्हणणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसाठी तो एक म्हणजे अदानी आहे का, असा सवाल करत त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला. भाजपची सत्ता अशीच राहिली तर उद्या नागरिकांना जय महाराष्ट्र आणि भारतमाता की जय ऐवजी जय अदानी म्हणण्यास भाग पाडले जाईल, अशी टीकाही त्यांनी केली.
बुलेट ट्रेन, सह्याद्री आणि मुंबईच्या हक्कांचा प्रश्न - बुलेट ट्रेन प्रकल्पावरूनही त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली. या प्रकल्पाचा ५० टक्के खर्च महाराष्ट्राच्या वाट्याला येत असताना राज्याला केवळ चार स्थानके मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईऐवजी गुजरातला गेल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. दुसरीकडे सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी तलाव उभारण्याच्या योजनांमुळे ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वारशावर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. अतिरिक्त सौरऊर्जेचा लाभ कोणाला होणार आणि त्यासाठी राज्य सरकार कोणाकडून वीज खरेदी करणार, असा सवाल करत या प्रकल्पांमागेही अदानी समूहाचे हित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
धारावीकरांना आंदोलन तीव्र करण्याचे आवाहन - धारावीकरांना आमिषे दाखवून आणि धमकावून त्यांच्या जमिनी व हक्कांपासून दूर केले जात असल्याचा आरोप करत आदित्य ठाकरे यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचे आवाहन केले. परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मात्र, या आवाहनातून कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्याची गरज अधोरेखित होत असताना, त्यांनी बांधकामांच्या ठिकाणी जाऊन कामे बंद पाडण्याचेही आवाहन केले. धारावीकरांनी दबावाला बळी न पडता आपल्या हक्कांसाठी एकजुटीने उभे राहावे, असे ते म्हणाले. एसआयआरच्या माध्यमातून मतदानाचा अधिकार कमी केला जात असल्याचा आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे महाराष्ट्राचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमकुवत होण्याचा धोका असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. धारावीचा प्रश्न हा केवळ पुनर्विकासाचा नसून मुंबईकरांची ओळख, जमीन, रोजगार आणि राजकीय हक्कांचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तुला मोडेन, पण झुकणार नाही - आगामी काळात उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र आणून धारावीच्या मध्यभागी पुन्हा सभा घेण्याचा आणि पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाचे सादरीकरण करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. धारावीच्या लढ्याला व्यापक राजकीय पाठबळ देण्याचे संकेत देताना, मोडेन पण झुकणार नाही ही म्हण आता बदलण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रावर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी तुला मोडेन, पण झुकणार नाही अशी भूमिका घ्यावी लागेल, असा निर्धार आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला.