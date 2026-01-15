मुंबईत एक तर उर्वरित 28 महापालिकांमध्ये एका मतदारानं दिली चार मतं; नेमका नियम काय?
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी सुरु असलेल्या निवडणुकांमध्ये यंदा मतदान प्रक्रियेतील बदलामुळं मतदारांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळाली.
Published : January 15, 2026 at 4:29 PM IST
मुंबई Maharashtra Civic Polls : महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी सुरु असलेल्या निवडणुकांमध्ये यंदा मतदान प्रक्रियेतील बदलामुळं मतदारांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं. विशेषतः मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि उर्वरित 28 महानगरपालिकांमधील मतदान पद्धतीतील फरक ठळकपणे जाणवतो. कारण मुंबईत मतदारांना केवळ एकच मत द्यावं लागत असताना, इतर 28 महानगरपालिका क्षेत्रात एका मतदारानं चार मतं दिली आहेत. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये यंदा बहु-सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
अनेक वर्षांनंतर महापालिकेच्या निवडणुका : राज्यातील या निवडणुकांमध्ये एकूण 3 कोटी 48 लाखांहून अधिक मतदारांनी 15,900 पेक्षा जास्त उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद केलं. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांवर राजकीय दृष्टिकोनातून विशेष लक्ष केंद्रीत आहे. कारण या सर्व महानगरपालिकांच्या शेवटच्या निवडणुका 2017 मध्ये झाल्या होत्या आणि त्यांचा कार्यकाळ 2022 मध्ये संपला होता. मात्र, OBC आरक्षणाचा वाद आणि प्रभाग रचना (डिलिमिटेशन) यामुळं निवडणुका लांबणीवर पडल्या. अखेर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनुसार डिसेंबर 2025 मध्ये मतदानाचा कार्यक्रम जाहीर झाला.
मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये प्रभाग रचना : यंदाच्या निवडणुकीतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे प्रभाग रचना. मुंबईत अजूनही एक-सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळं प्रत्येक वॉर्डमधून एकच नगरसेवक निवडला जातो आणि मतदार फक्त एकच मत देतो. मात्र, मुंबई वगळता उर्वरित 28 महानगरपालिकांमध्ये चार-सदस्यीय वॉर्ड प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामुळं एका वॉर्डमधून चार नगरसेवक निवडले जातात आणि मतदाराला साधारणतः चार मतं देण्याची संधी मिळते. काही ठिकाणी उमेदवारांच्या संख्येनुसार ही संख्या तीन किंवा पाचपर्यंत बदलू शकते. ईव्हीएम यंत्रणाही त्या-त्या वॉर्डच्या सदस्यसंख्येनुसार प्रोग्राम करण्यात आली आहे.
प्रभाग रचना म्हणजे काय : बहु-सदस्यीय प्रभाग प्रणालीमुळं मतदानाची व्याप्ती वाढली आहे. या पद्धतीनुसार, चार प्रभाग एकत्र करुन एक मोठा प्रभाग गट तयार केला जातो. मतदार फक्त आपल्या मूळ प्रभागातीलच नव्हे, तर त्या गटातील इतर प्रभागांतील उमेदवारांनाही मतदान करु शकतो. निवडून आलेला नगरसेवकही केवळ एका प्रभागापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रभाग गटात विकासकामं करु शकतो, असा सरकारचा दावा आहे. शहरी भागातील वाढती लोकसंख्या आणि सेवा-सुविधांची गरज लक्षात घेता, ही प्रणाली अधिक प्रभावी ठरेल, असा यामागचा युक्तिवाद आहे.
मुंबईची परिस्थिती वेगळी : मात्र, मुंबईसाठी ही प्रणाली लागू न करण्यामागेही स्पष्ट कारण आहे. मुंबईतील वॉर्डचा भौगोलिक विस्तार आणि लोकसंख्या इतर कोणत्याही महानगरपालिकेपेक्षा मोठी आहे. अशा परिस्थितीत बहु-सदस्यीय प्रभाग प्रणाली राबवणं प्रशासकीय आणि निवडणूक व्यवस्थेच्या दृष्टीनं अवघड ठरु शकतं. त्यामुळंच मुंबईत एक-सदस्यीय वॉर्ड पद्धत कायम ठेवण्यात आली आहे.
यापूर्वीही राबवण्यात आली पद्धत : महाराष्ट्रात बहु-सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीचा इतिहास पाहिला, तर ही संकल्पना नवी नाही. 2001 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी तीन-सदस्यीय प्रभाग पद्धत सुरु केली होती. त्यानंतर वेगवेगळ्या काळात सत्ताधारी सरकारांनी या प्रणालीत बदल केले. पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एक-सदस्यीय व बहु-सदस्यीय पद्धतीत सतत बदल झाले. अखेर मार्च 2024 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं चार-सदस्यीय प्रभाग प्रणालीला अंतिम मान्यता दिली.
एकूणच, यंदाच्या महानगरपालिका निवडणुका या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न राहता, बदललेल्या मतदान पद्धतीमुळं आणि बहु-सदस्यीय प्रभाग प्रणालीमुळं राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. मुंबईत एक मत आणि इतर शहरांत चार मतं, हा फरक केवळ आकड्यांचा नसून, शहरी राजकारणाच्या दिशेला आकार देणारा ठरणार असल्याचं सांगण्यात येतंय.
