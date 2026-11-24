वंचितला भाजपाची 'बी टीम' म्हणणारे पुरोगामी शरद पवार अन् सुप्रिया सुळे यांच्या भूमिकेवर गप्प का? अंजली आंबेडकर यांचा थेट सवाल
वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवते म्हणून तिला भाजपाची ‘बी टीम’ ठरवणाऱ्यांना अंजली आंबेडकर यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून जाब विचारला आहे.
Published : November 24, 2026 at 2:53 PM IST
मुंबई : वंचित बहुजन आघाडीला भाजपाची ‘बी टीम’ ठरवणारे पुरोगामी, स्त्रीवादी आणि ‘निर्भय बनो’ आंदोलनातील कार्यकर्ते शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या भूमिकेवर मात्र मौन का बाळगतात? असा थेट सवाल सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.
डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देण्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या संभाव्य भूमिकेवरून अंजली आंबेडकर यांनी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर जोरदार टीका केली. वंचित बहुजन आघाडीच्या भूमिकेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करणारे कार्यकर्ते पवार आणि सुळे यांच्या भूमिकेबाबत भूमिका स्पष्ट का करत नाहीत? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
"स्वतंत्र राजकीय भूमिका घेणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीलाच लक्ष्य का?"
वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवते म्हणून तिला भाजपाची ‘बी टीम’ ठरवणाऱ्यांना अंजली आंबेडकर यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून जाब विचारला आहे. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या डिलिमिटेशनविषयक भूमिकेवर टीका करण्याची वेळ येते, तेव्हा याच पुरोगामी आणि स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांचे आवाज का बंद होतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
2024 च्या निवडणुकीत प्रबळ जातींच्या राजकीय पक्षांचा प्रचार करणारे काही पुरोगामी, उच्चवर्णीय स्त्रीवादी आणि ‘निर्भय बनो’शी संबंधित कार्यकर्ते संबंधित पक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ येते, तेव्हा मौन बाळगतात, अशी टीका अंजली आंबेडकर यांनी केली. हा केवळ वैचारिक विसंगतीचा मुद्दा नसून राजकीय सोय आणि जातीच्या आधारावर व्यक्त होणारा निवडक संताप असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे.
बहुजनांच्या राजकीय अस्मितेवर आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र, भाजपाचा सामाजिक आणि राजकीय अजेंडा बळकट होत असल्याचा आरोप असलेल्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या भूमिकेबाबत वेगळे निकष लावले जातात. हा दुटप्पीपणा असल्याचे अंजली आंबेडकर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
डिलिमिटेशन एसआयआरपेक्षाही धोकादायक- अंजली आंबेडकरांचा इशारा
डिलिमिटेशन विधेयकाच्या संभाव्य परिणामांबाबतही अंजली आंबेडकर यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. प्रस्तावित विधेयकामुळे उत्तर भारतातील राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व असमान प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असून, त्यामुळे देशाच्या संघराज्यीय व्यवस्थेतील समतोल बिघडू शकतो. परिणामी, एका विशिष्ट प्रादेशिक गटाच्या हातात राजकीय सत्ता केंद्रित होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे हे विधेयक एसआयआरपेक्षाही अधिक धोकादायक ठरू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
डिलिमिटेशन हा केवळ लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्याचा विषय नाही, तर देशातील राजकीय प्रतिनिधित्व, राज्यांचे संसदेतील स्थान आणि लोकशाहीच्या भवितव्याशी निगडित महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे या विषयावर सर्व पुरोगामी आणि फुले-आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी, असं आवाहनही अंजली आंबेडकरांनी केलं आहे.