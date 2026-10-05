विधान परिषदेच्या पाचही जागा जिंकणार; कुठेही बंडखोरी होणार नाही - भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण
आम्हीच डमी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सांगितलं आहे. कुठेही बंडखोरी होणार नसून पाचही जागा महायुती जिंकणार आहे, असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण म्हणालेत.
Published : October 5, 2026 at 3:14 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 3:43 PM IST
पुणे - विधान परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांकडून जोरदार तयारी करण्यात आली असून भाजपाकडून पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघासाठी उमेदवारी जाहीर झालेली असतानाही महायुतीमध्ये नाराज उमेदवारांकडून बंड पुकारण्यात आलेलं आहे. आज याबाबत भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, जिथं उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले आहेत तिथं आम्हीच डमी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सांगितलं आहे. कुठेही बंडखोरी होणार नसून पाचच्या पाच जागा महायुती जिंकणार आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
पुण्यातील विधानभवन येथे आज भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ तसंच भाजपा कार्यकर्त्यांसह पदवीधर मतदार संघातून आणि शिक्षक मतदार संघातून डॉ. स्मिता जाधव आणि कौस्तुभ गावडे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.
रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, दोन्ही मतदारसंघात महायुतीच्या माध्यमातून अतिशय उच्चशिक्षित असे उमेदवार देण्यात आलेले आहेत. पदवीधर मतदार संघाच्या उमेदवार यांच्याकडे तर कुलगुरू म्हणून जबाबदारी आहे. वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांचे असणारे अनुभव संस्थानमध्ये असणाऱ्या अडचणी आणि सरकारमध्ये संवाद साधणे अशी भूमिका यानंतरच्या काळात सहज सोपी होणार आहे. कौस्तुभ गावडे हे श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेत कार्यरत असून भाजपामध्ये वर्षानुवर्षे निष्ठेनं काम करणारे तरुण कार्यकर्ते आहेत. शिक्षण संस्थांमधील अडचणी आणि शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी ते सातत्याने रस्त्यावर उतरून लढले आहेत. त्यामुळे या दोन्ही उमेदवारांना मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळेल असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
काही जणांकडून बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेत. याबाबत चव्हाण यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून महायुतीच्या माध्यमातून पाचही उमेदवार हे जिंकून येणार आहेत. जिथं उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले आहेत, तिथं आम्हीच डमी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सांगितलं आहे. कुठेही बंडखोरी होणार नसून पाचही जागा महायुती जिंकणार आहे. महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी मतदार नोंदणी मोहिमेत अफाट मेहनत घेतली आहे. त्यामुळे नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर तसेच पुण्यातील पदवीधर, शिक्षक अशा पाचही मतदारसंघांत महायुतीचे उमेदवार 100 टक्के विजयी होतील असा विश्वास देखील यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
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