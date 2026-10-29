बॅलेट की ईव्हीएम? विधान परिषदेच्या निकालांमुळे राजकीय वाद पुन्हा तापला!
राज्यातील विधान परिषदेच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा ईव्हीएम आणि बॅलेट पेपरचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
Published : October 29, 2026 at 7:42 PM IST
मुंबई - बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या की विरोधक जिंकतात, ईव्हीएमवर मतदान झालं की भाजपा बाजी मारते, असा राजकीय आरोप पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत बॅलेट पेपरद्वारे मतदान झाले. महाविकास आघाडीनं दमदार कामगिरी करत पाच जागांपैकी तीन जागा जिंकल्या, तर भाजपाला केवळ एक जागा जिंकता आली. त्यामुळं ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाला पुन्हा धार आली आहे.
बॅलेटवर मतदान, महाविकास आघाडीला तीन जागा - विधान परिषदेच्या तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांसाठी बॅलेट पेपरवर मतदान झालं. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षानं दोन, काँग्रेसनं एक, तर भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनं प्रत्येकी एक जागा जिंकली. त्यामुळं महाविकास आघाडीच्या खात्यात तीन, तर महायुतीच्या खात्यात दोन जागा जमा झाल्या. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघात काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी भाजपाचे सुधाकर कोहळे यांचा पराभव केला. भाजपाचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या नागपुरातील या निकालामुळे राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीत मतदार संख्येत झालेल्या वाढीवरून विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबतही त्यांनी आक्षेप नोंदवले. ठाकरे बंधूंनी या मुद्द्यावर आंदोलन करत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली होती.
बॅलेट पेपरवर भाजपाचा पराभव - संजय राऊत : विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालावरून भाजपावर निशाणा साधताना शिवसेना - उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी नागपूर, मराठवाडा, पुणे, वाराणसी आणि लखनौमधील निवडणुकांचा संदर्भ दिला. बॅलेट पेपरवर झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला पराभव स्वीकारावा लागला असून, या निकालांमधून भाजपानं आत्मपरीक्षण करावं, असे ते म्हणाले. काँग्रेसला जागा मिळाली नाही म्हणून आनंद व्यक्त करण्यापेक्षा भाजपानं स्वतःच्या पराभवाची दखल घ्यावी. नागपूर, वाराणसी आणि लखनौमधील निकाल एका जागेपेक्षा मोठा राजकीय संदेश देणारे आहेत, असा टोला राऊत यांनी लगावला.
'हिंमत असेल तर बॅलेटवर निवडणुका घ्या' - ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी विरोधकांकडून सातत्यानं केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते अमोल मातेले यांनी सर्व निवडणुका पुन्हा बॅलेट पेपरवर घेण्याचे आव्हान दिले. बॅलेटवर निवडणुका झाल्यास भाजपाचा पराभव होईल, असा दावाही त्यांनी केला.
"आजवर 40 वेळा सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमसंदर्भात पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. मात्र, कोणीही ईव्हीएम मॅनेज होतं हे सिद्ध करू शकलेलं नाही. त्यामुळं विरोधक असो किंवा अन्य कोणीही ईव्हीएमवर संशय घेत असेल तर योग्य नाही," असं स्पष्टीकरण राज्याचे उपसचिव तथा सहमुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांनी दिलं.
विरोधकांना प्रत्युत्तर - "बॅलेट पेपरवरील निवडणुकांमुळे पक्षाची पीछेहाट झाली, हा विरोधकांचा दावा चुकीचा आहे. महाराष्ट्राबाहेर देशभरात झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी भाजपाच्या बाजूने कौल दिला आहे. त्यामुळे ईव्हीएमवर खापर फोडून पळ काढण्याचा प्रकार विरोधकांचा आहे. राज्यात महायुतीतील मित्रपक्षांमुळे पराभव झाला," असा दावा करत भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी विरोधकांनाही चोख उत्तर दिलं.
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