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'विधान परिषद निवडणुकीचा प्रचार करायचाय, पण नगरसेवक कुठं गेले?'; 'वंचित'चा निवडणूक आयोगाला सवाल

राज्यातील विधान परिषद निवडणुकीची रंगत वाढली आहे. अशातच 'वंचित'च्या एका उमेदवारानं रास्त मागणी केली.

vidhan parishad election 2026
फाईल फोटो - विधानभवन, मुंबई (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 9:29 AM IST

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नांदेड - स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत चांगलीच रंगत निर्माण झाली. मतदानासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना नगरसेवक मतदार गायब झाल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार तथा महापालिका गटनेते प्रशांत इंगोले यांनी निवडणूक निरीक्षक डॉ. माधवी खोडे यांची भेट घेऊन निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

नगरसेवक कुठे गेले? - 18 जून रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडीशी संबंधित अनेक नगरसेवक सहलीवर गेल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे प्रचारासाठी मतदारांशी संपर्क साधणे अशक्य होत असल्याचा आरोप इंगोले यांनी केला. “मला प्रचार करायचायं, पण नगरसेवक कुठे गेले?” असा सवाल करत त्यांनी प्रशासनाकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली.

vidhan parishad election
वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार प्रशांत इंगोले यांनी निवडणूक निरीक्षक डॉ. माधवी खोडे यांची घेतली भेट (ETV Bharat Reporter)

घातपात झाला आहे का? - इंगोले यांनी निवेदनाद्वारे नगरसेवकांना कोणी गायब केले आहे का? त्यांचे अपहरण झाले आहे का? किंवा त्यांच्यासोबत कोणता घातपात झाला आहे का? याची चौकशी करण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी सर्व नगरसेवक मतदारांचा शोध घेऊन त्यांना सुखरूप परत आणावे, असेही त्यांनी म्हटले. नगरसेवक गोवा, गुवाहाटी, कोकण किंवा तिरुपती येथे असल्याच्या चर्चा सुरू असून मतदारांना सहलीवर नेणे हा आचारसंहिता भंगाचा विषय असल्याचा दावा त्यांनी केला.

मतदारांची खरेदी-विक्री - नांदेड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात एकूण 452 मतदार आहेत. त्यापैकी मोठ्या संख्येने मतदार संपर्काबाहेर असल्याचे सांगत इंगोले यांनी प्रशासनाने त्यांच्या लोकेशनची पडताळणी करून आवश्यक चौकशी करावी, अशी मागणी केली. मतदारांची खरेदी-विक्री आणि बोली लावण्यासारखे प्रकार लोकशाहीसाठी घातक असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

यावेळी इंगोले यांनी आपण एकमेव नगरसेवक उमेदवार असल्याचे सांगत नगरसेवकांचे प्रश्न विधान परिषदेत प्रभावीपणे मांडण्याची संधी मतदारांनी द्यावी, असे आवाहन केले. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्हावी यासाठी गायब झालेल्या मतदारांचा शोध घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

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TAGGED:

VANCHIT BAHUJAN AGHADI
NANDED VIDHAN PARISHAD ELECTION
नांदेड उमेदवार प्रशांत इंगोले
नांदेड विधान परिषद निवडणूक
VIDHAN PARISHAD ELECTION 2026

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