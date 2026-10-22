विधान परिषद निवडणूक 2026 : निवडणुकीची तयारी पूर्ण, अधिकाऱ्यांना मतदानाचे साहित्य वाटप
विधान परिषदेच्या छत्रपती संभाजीनगर, पुणे व नागपूर विभागातील तीन पदवीधर तसेच अमरावती व पुणे विभागातील दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी मतदान होणार आहे.
Published : October 22, 2026 at 1:18 PM IST
पुणे - महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या छत्रपती संभाजीनगर, पुणे व नागपूर विभागातील तीन पदवीधर तसेच अमरावती व पुणे विभागातील दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी मतदान होणार आहे. पाच जागांसाठी एकूण 182 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून, प्रशासनाकडून मतदानाची सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंच येथे निवडणूक अधिकारी यांना निवडणुकीच्या साहित्याचे वाटप करण्यात आले. शुक्रवारी होत असलेल्या मतदानाच्या संदर्भात यावेळी अधिकाऱ्यांकडून सूचना करण्यात आल्या.
पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या आणि पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी मतदान होणार आहे. पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत एकूण 47 उमेदवार आणि शिक्षक मतदार संघासाठी 30 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. या निवडणुकीसाठी दोन्ही मतदारसंघात मिळून विभागातील पाच जिल्ह्यांत 1 हजार 51 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली असून, 4 लाख 49 हजार 959 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
विधान परिषदेच्या या निवडणुकीत सुरुवातीला महाविकास आघाडी तसेच महायुती अशी लढत होईल, असे चिन्ह दिसत असताना अनेकांनी बंडखोरी केली, तर काही पक्षांनी शेवटच्या क्षणी अपक्ष उमेदवारांना पुरस्कृत म्हणून पाठिंबा दिल्याने या निवडणुकीत उमेदवारांची संख्या वाढली. प्रत्येक पक्षाकडून आपल्या उमेदवारासाठी जोरदार प्रचार करण्यात आला. आ
विधान परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया नि:पक्ष, पारदर्शक व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी पुणे विभागातील निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली. शिक्षक व पदवीधर अशा दोन्ही मतदार संघांसाठी एका मतदान केंद्रावर एक केंद्राध्यक्ष, तीन मतदान अधिकारी आणि एक शिपाई याप्रमाणे 5 अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राखीव कर्मचाऱ्यांसह सुमारे 7 हजार 500 मतदान कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱयांनी दिली.
पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी एकूण मतदार संख्या 3 लाख 88 हजार 19 असून, मतदान केंद्र 741 इतकी आहेत. यात पुणे - 160 मतदान केंद्र (88 हजार 202 मतदार), सातारा- 93 केंद्र (47 हजार 463), सोलापूर - 117 केंद्र (49 हजार 72), सांगली - 159 (88 हजार 70) आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात 212 मतदान केंद्र, तर 1 लाख 14 हजार 562 मतदारांची संख्या आहे.
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी एकुण मतदान केंद्रे 310 असून, मतदार संख्या 61 हजार 940 आहेत.
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