उद्धव ठाकरे यांचा "दगाबाज रे" संवाद दौरा; शेतकऱ्यांना बोलतं करणार, अंबादास दानवे यांची माहिती

दिवाळी सरून आठवडा उलटला तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसानभरपाई जमा झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) "दगाबाज रे" संवाद दौरा करणार आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. परंतु, प्रत्यक्षात काहीच शेतकऱ्यांना थोडीफार मदत मिळाली आहे. त्यामुळं पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) "दगाबाज रे" संवाद दौरा करणार आहेत.

उद्धव ठाकरे मराठवाडा दौऱ्यावर : बच्चू कडू यांना सहा महिन्याचा वेळ दिला आहे, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कुठला अभ्यास करायचा आहे. सहा महिने नाही सहा मिनिटात अभ्यास होऊ शकतो अशी टीका ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी केली. बुधवारपासून पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे मराठवाडा दौऱ्यावर येणार असून 22 ठिकाणी 22 तालुक्यात ठाकरे जाणार आहेत. आजूबाजूचे 15 ते 20 गावं मिळून एक ठिकाण असं नियोजन आहे. जवळपास 700 ते 800 गावांच्या शेतकऱ्यांशी उद्धव ठाकरे संवाद साधणार असल्याची माहिती, अंबादास दानवे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे (ETV Bharat Reporter)

"दगाबाज रे आंदोलन" करणार : "कर्जमाफ करून वार्षिक मदत दिली पाहिजे, मात्र शेतकऱ्यांना कुठल्याही पद्धतीने मदत व्हायला नको असा उद्देश सरकारचा दिसत आहे. म्हणून आम्ही 'दगाबाज रे' आंदोलन करत आहोत. जास्तीत जास्त मदत शेतकऱ्याच्या पदरात पडावी अशी आमची भूमिका आहे, सरकारने मदत केली तर आम्हाला अशी गावात जायची गरज नाही," असं दानवे यांनी सांगितलं.




पावसामुळं कापूस भिजला : सरकारने दिलेलं मदतीचं आश्वासन खोटं ठरलं आहे. काही ठिकाणी तुरळक मदत मिळाली आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना एक कवडीही मिळालेली नाही अशी टीका, अंबादास दानवे यांनी केली. सोयाबीन खरेदीची फक्त नोंदणी सुरू केलीय, मात्र खरेदी सुरू नाही. व्यापाऱ्यांना कमी भावात सोयाबीन द्यावं लागत आहे, पावसामुळं कापूस भिजला आहे. 12 ते 15 हजार कापसाला भाव मिळावा असं शेतकऱ्यांना वाटतं असं दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तर ठाकरेंच्या दौऱ्यावर विरोधकांच्या टीका होत आहेत, त्याला दानवे यांनी उत्तर दिलं.


आचार संहिता लागली तरी दौरा होणार : उद्धव ठाकरे यांचा दौरा आणि निवडणूक आयोग यांचा कुठलाही संबंध नाही. जे नियम असतील तो पाळू आचारसंहिता लागली तरी उद्धव ठाकरे यांचा दौरा होईल. मतदार यादीतील घोळ संपला पाहिजे, हे काम निवडणूक आयोगाला करावं लागेल. जर मतदार यादीत घोळ असेल तर आमच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहे. विरोधी पक्षातील सर्व नेतृत्व बसून योग्य तो निर्णय घेतील. मतदार यादी ज्या सदोष आहेत त्या सुधारित कराव्यात, ते जर केलं नाही तर नवीन प्रश्न निर्माण होतील. निवडणुकीच्या भूमिकेनंतर आम्ही निर्णय घेऊ असं दानवे यांनी स्पष्ट केलं.



असा असेल उद्धव ठाकरे यांचा दौरा : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे 5 नोव्हेंबरपासून मराठवाडा दौर्‍यावर येणार असून "दगाबाज रे" संवाद दौऱ्याच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांशी संवाद साधणार आहेत. 5, 6, 7 आणि 8 नोव्हेंबर रोजी असे 4 दिवस ते मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांशी थेट गावातील पारावर आणि बांधावर जाऊन राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी नुकसानीची भरपाई प्रत्यक्षात मिळाली की नाही? याची माहिती घेणार आहेत.



कसा असणार दौरा? : 5 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील नांदर येथे, सकाळी 11.30 वाजता बीड जिल्ह्यातील पाली येथे, दुपारी 2 वाजता धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील पाथ्रुड, दुपारी 3.30 वाजता धाराशिव जिल्ह्यातील शिरसाव, सायंकाळी 5 वाजता सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील घारी येथील शेतकऱ्यांना भेट देतील.


6 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता धाराशिव जिल्ह्यातील करजखेडा, सकाळी 11.30 वाजता लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील भुसणी येथे, दुपारी 1.30 वाजता अहमदपूर तालुक्यातील थोरलेवाडी आणि सायंकाळी 4 वाजता नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील पार्डी येथील शेतकऱ्यांना भेट देतील.



7 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यातील पार्डी, सकाळी 11.30 वाजता हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील डोंगरकडा, दुपारी 2 वाजता हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा तालुक्यातील जवळाबाजार येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार.


8 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता परभणी जिल्ह्यातील मानवत तालुक्यातील ताडबोरगाव, सकाळी 11.30 वाजता परभणी जिल्ह्यातील सेलु ढेगळी पिंपळगाव दुपारी 2 वाजता जालना जिल्ह्यातील परतूर तालुक्यातील पाटोदा आणि घनसावंगी तालुक्यातील लिंबोनी येथील शेतकऱ्यांशी ठाकरे संवाद साधणार असल्याची माहिती अंबादास दानवे यांनी दिली.

