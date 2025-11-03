उद्धव ठाकरे यांची अमित शाह यांच्यावर जहरी टीका, पालघर भिवंडीतील अनेकांचा शिवसेना पक्ष प्रवेश
उद्धव ठाकरे नाव घेतल्याशिवाय त्यांच्या गळ्याखाली घासच उतरत नाही, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी अमित शाह यांना लगावला. पालघर भिवंडीतील विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.
Published : November 3, 2025 at 8:21 PM IST
मुंबई - मातोश्रीवर शिवसेनेत आठवड्याला दोन-चार दिवसांनी प्रवेश होतच असतात. एक वातावरण तयार केल्याचा प्रयत्न केला जातोय की शिवसेना संपली. पण शिवसेना ही कधी संपू शकत नाही. गंमत अशी आहे की अगदी नाव घेऊन सांगायचं झालं तर अमित शाह आणि त्यांच्या कंपनीला वाटते की, शिवसेना तसंच उद्धव ठाकरे हे संपले. पण उद्धव ठाकरे यांचे नाव घेतल्याशिवाय त्यांच्या गळ्याखाली घासच उतरत नाही, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी अमित शाह यांना लगावला. आज पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुका आणि भिवंडी ग्रामीण विधानसभेतील विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षात मातोश्रीवर प्रवेश केला. यावेळी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ह्यांनी अमित शाहांवर टिकास्त्र डागले. या प्रसंगी शिवसेना नेते-सचिव विनायक राऊत, शिवसेना उपनेत्या डॉ. ज्योती ठाकरे आदी उपस्थित होते.
शिवसेना कधी संपणार नाही - शिवसेनेची आपली ही ताकद त्यांना कुठे ना कुठे त्रास ठरत आहे. शिवसेना त्यांना यासाठी संपवायची होती की, त्यांना महाराष्ट्र गिळायचा आहे. ऍनाकोंडा असा एक साप आहे, जो अजगाराच्या प्रजातीमधील आहे. ज्याला सगळंच गिळ्याचं आहे. तसे या ऍनाकोंडाला महाराष्ट्र गिळायचा आहे. मुंबई गिळायची आहे. म्हणून त्यांना शिवसेना नको आहे. पण शिवसेना कधी संपणार नाही. मधल्या काळात विधानसभा निवडणुकीत जी काही मतांची चोरी झाली. त्याचा आता भांडाफोड होत आहे, आज मी इथे येण्याच्या आधी पत्रकार परिषद घेतली. त्याच्यात दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. मी मराठवाड्यात संवाद यात्रा दौरा करणार आहे. शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहे. शेतकरी हा एक आपला जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात आहे, असं असतानाही त्यांना पीक विम्याचे दोन रुपये मिळताहेत. ही शेतकऱ्याची थट्टा चालवलेली आहे. 2 रुपये 30 पैसे ही कोणाची किंमत आहे. ही भाजपाची किंमत आहे. शेतकरी कर्जमाफी जून 2026 मध्ये देण्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. म्हणजे दिवस ढकलून पुढे न्यायचे आणि शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकात घ्यायचा. शेतकरी आले की तुम्हाला जूनमध्ये कर्जमाफी देऊ असे म्हणायचे. म्हणजे शेतकरी गप्प. हे फक्त ढकला ढकली करताहेत. अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी सरकारवर केली.
त्यांचा भांडाफोड झाला आहे - जो मत चोरीचा आपण मुद्दा घेतला आहे. त्याच्यावरती शिक्कार्मोर्तब आशिष शेलार यांनी करण्याचं काम केलं आहे. पण त्यांनी आता त्या मतदार यादीत हिंदू-मुस्लिम असं केलं आहे. आपली मागणी ही आहे की, सरसकट मतदार यादी सदोष आहे, ती अचूक आणि निर्दोष करा. याच्यामध्ये हिंदू-मुस्लिम असा भेदभाव काही नाही. पण आता ही त्यांची भांडाफोड माहिती बाहेर पडली आहे. आता तुम्हीही जागृत व्हायला पाहिजे. आज मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्यांचे मी स्वागत करतो. तुम्हाला जे करायचं आहे ते शिवसेनेच्या माध्यमातूनच होऊ शकते याची तुम्हाला खात्री आहे. म्हणून आज तुम्ही शिवसेनेत प्रवास केला आहात. आता घरी गेल्यानंतर पहिल्यांदा मतदार यादी तपासा. तुमची नावं आहेत की नाही हे चेक करा. माझं स्वत:चं नाव मतदार यादीतून डिलिट होतं की काय अशी मला भीती वाटते. कारण अर्ज न करता तुमच्याकडे निवडणूक आयोगाचे लोक येतात.
त्या दिवशी हा ऍनाकोंडा बिळात जाईल - तुम्ही आता मतदार याद्यावर काम करा त्यासाठी वस्त्यांमध्ये जा. लोकांना जागरूक करा आणि मतदार यादी एका बोर्डवर लावा. लोकांना विनंती करा की, तुमची नावे आहेत की नाही हे तपासा. हे एकदा झालं की त्यांचा सुपडा साफ होईल. मग ऍनाकोंडाचे काही चालणार नाही. मग त्या दिवशी हा ऍनाकोंडा बिळात जाईल आणि त्याला बिळात घालवण्यासाठीच आपल्याला शेतकऱ्याच्या बाजूने आणि बाकीच्या प्रश्नावर काम करायचे आहे, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी अमित शाह यांचं नाव न घेता लगावला. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर मी प्रचारला येईनच. म्हणून मी म्हणतो तुम्ही मतदार यादीतील नावे तपासण्यासाठी ग्राउंड लेव्हवर काम करा. जी मतचोरी होते ती मतचोरी थांबवा. एकदा का हे सुरू झालं की, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका असो किंवा विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत आपला भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला.
