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उदयनराजे यांच्यामुळे सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा नूरच पालटला; मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर महायुतीत सुरू झाली जागा वाटपाची चर्चा

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक महायुतीच्या माध्यमातून लढवा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. परंतु, तीन-चार तालुक्यात तिढा निर्माण झाला आहे.

उदयनराजे, शिवेंद्रराजे, इन्सेटमध्ये अर्ज भरताना रामराजे
उदयनराजे, शिवेंद्रराजे, इन्सेटमध्ये अर्ज भरताना रामराजे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 10:28 PM IST

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सातारा - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत सध्या मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. 'सगळंच पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना विचारून करणार आहात का? असा सवाल करत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी स्वपक्षाचीच कोंडी केली होती. त्यांचा हा घाव वर्मी बसल्यामुळे राज्य पातळीवरू सुत्रं हलली. महायुती म्हणून सर्वांना सोबत घ्या, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर आता बैठकांचा सिलसिला सुरू आहे.


खासदार उदयनराजेंनी पहिल्याच दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल करत आपण मैदानात असल्याचं दाखवून दिलं. तसंच राजकीय जोडे बँकेच्या बाहेर ठेवा. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँक टिकली पाहिजे. शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या हितासाठी स्थापन झालेली ही संस्था असून, तिच्या मूळ उद्देशाला कोणत्याही परिस्थितीत धक्का लागू नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. उदयनराजेंच्या आक्रमक भूमिकेमुळे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालत महायुतीत समन्वय साधून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची सूचना केली.



मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मकरंद पाटील आणि रामराजे निंबाळकर यांच्यात बैठकांचा सिलसिला सुरू झाला. मात्र, या बैठकांपासून ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई मात्र अलिप्त असल्याचं दिसून आलं. बाकीच्या नेत्यांनी बैठक घेऊन चर्चा केली. परंतु, काही तालुक्यातील सोसायटी मतदार संघात संघर्ष अटळ आहे.


जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सोसायटी मतदार संघात मातब्बरांमध्ये रस्सीखेच असते. प्रत्येक तालुक्यातून एक, असे 11 तालुक्यातून संचालक निवडून द्यायचे असतात. आतापर्यंत मातब्बर नेत्यांनी सोसायटी मतदार संघातून जिल्हा बँकेचं नेतृत्व केलं आहे. यंदा पालकमंत्री शंभूराज देसाई (पाटण), विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे निंबाळकर (फलटण), ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (माण) आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे (जावळी) यांच्या सोसायटी मतदार संघात घमासान होण्याची शक्यता आहे.



महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी समन्वयातून निवडणूक लढवण्याची मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्यानंतर शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे, अतुल भोसले आणि धैर्यशील कदम यांच्यात शनिवारी बैठक झाली. रविवारी शिवेंद्रराजे आणि मकरंद पाटील या दोघांचीच बैठक झाली. शंभूराज देसाई आणि जयकुमार गोरे बैठकीला उपस्थित नव्हते. शंभूराज देसाई हे मुंबईत असल्याचा खुलासा करण्यात आला. त्यानंतर सोमवारी दुपारी पुन्हा मंत्री शिवेंद्रराजे, मकरंद पाटील, रामराजे नाईक-निंबाळकर, माजी आमदार प्रभाकर घार्गे यांच्यात एका हॉटेलमध्ये दीर्घकाळ बैठक झाली.



जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी महायुतीत संवाद सुरू झाला असला तरी काही तालुक्यात वाद देखील आहे. त्यामध्ये जावळी, पाटण, फलटण आणि माण सोसायटी मतदार संघात निवडणूक अटळ मानली जात आहे. सोसायटी मतदार संघ वगळून अन्य मतदार संघातील निवडणूक बिनविरोध करण्याचा महायुतीतील नेत्यांचा प्रयत्न सुरू आहे.

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TAGGED:

UDAYANRAJE
उदयनराजे
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
शिवेंद्रराजे भोसले
SATARA DISTRICT BANK ELECTION

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