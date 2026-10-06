सातारा जिल्हा बँक निवडणूक : खासदार उदयनराजे भोसले, नितीन पाटील बिनविरोच्या वाटेवर; कराड, पाटण, माण, फलटणमध्ये चुरस
सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील अर्जांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता अर्ज माघारीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Published : October 6, 2026 at 8:43 PM IST
सातारा - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील अर्ज छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. गृहनिर्माण आणि दूध विकास संस्था मतदार संघातून खासदार उदयनराजे भोसले आणि वाई तालुका सोसायटी मतदार संघातून राज्यसभा खासदार नितीन पाटील हे बिनविरोधच्या वाटेवर आहेत. तर कराड, पाटण, माण आणि फलटण सोसायटी मतदार संघात खरी चुरस आहे. त्यामुळे सोसायटी मतदार संघात अंतिम चित्र काय असणार, याची जिल्ह्यात उत्सुकता आहे.
अर्ज माघारीच्या पहिल्याच दिवशी खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या विरोधातील उमेदवार ज्ञानेश्वर पवार यांनी राजगादीचा मान राखत अर्ज मागे घेत असल्याचं सांगितलं. उदयनराजेंचे कट्टर समर्थक असलेल्या सोमनाथ धुमाळ यांचा अर्ज रिंगणात आहे. त्यांच्या माघारीची फक्त औपचारिकता बाकी आहे. खासदार नितीन पाटील यांच्या विरोधातील उमेदवार दीपक ननावरे यांचा अर्ज छाननीत अवैध ठरला आहे. दुसरे उमेदवार सत्यजित वीर हे त्यांचेच समर्थक असल्याने बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार नितीन पाटील हे देखील वाई तालुका सोसायटी मतदार संघातून बिनविरोध निवडून जाणार आहेत.
खासदार उदयनराजे भोसले हे सलग दुसऱ्यांदा बिनविरोध निवडून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. मागील निवडणुकीतही गृहनिर्माण, दुग्ध विकास संस्था मतदार संघातील अन्य उमेदवारांनी माघार घेतल्याने ते बिनविरोध संचालक झाले होते. या निवडणुकीतही ते बिनविरोध होण्याची आता केवळ औपचारिकता बाकी आहे. त्यांचेच कट्टर समर्थक सोमनाथ धुमाळ यांचा अर्ज मागे घेतला जाईल आणि त्यानंतर उदयनराजेंच्या बिनविरोध निवडीवर अधिकृत शिक्कामोर्तब होईल.
अर्जांची छाननी प्रक्रिया सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. त्यामध्ये विद्यमान अध्यक्षांसह तीन संचालक आणि एकूण सात जणांच्या अर्जावर हरकत घेण्यात आली होती. त्यावर दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी कायद्याचा काथ्याकूट केला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मंगळवारपर्यंत निकाल राखून ठेवला होता. आज सकाळी त्यांनी निकाल जाहीर केला. विद्यमान अध्यक्षांनीही विरोधी उमेदवाराच्या अर्जावर हरकत घेतली होती. त्यानुसार दीपक ननावरे यांचा अर्ज छाननीत अवैध ठरला.
अर्जांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता कोण माघार घेणार आणि कोण रिंगणात राहणार, याकडे जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. कराड, पाटण, फलटण आणि माण तालुका सोसायटी मतदार संघात नेमकं काय चित्र असणार? याबद्दल सातारा जिल्ह्यात मोठी उत्सुकता आहे.
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