उपमुख्यमंत्रीपदी दोन मंत्री तर विरोधी पक्षनेते पदं रिकामी, उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल, दोन्ही उपमुख्यमंत्री संवैधानिकच सरोदेंचा दावा
उद्धव ठाकरे यांनी विरोधा पक्ष पदे रिकामी ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करुन संविधानात उल्लेख नसलेल्या उपमुख्यमंत्रीपदी दोघेजण आहेत याचा समाचार घेतला. याबाबत वास्तवाचा घेतलेला आढावा.
Published : December 6, 2025 at 10:33 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 11:00 PM IST
मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्रीपदाच्या संविधानिकतेवर मोठा राजकीय वाद पेटण्याची चिन्हं आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जर संविधानिक असलेलं विरोधी पक्षनेते पद यावर नियुक्ती करता येत नसेल तर असंवैधानिक असलेल्या उपमुख्यमंत्री पदाची नेमणूक मान्य करता कामा नये, असा पवित्रा घेतला आहे. दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते पद रिकामे आहे. हे अयोग्य आहे, असं त्यांनी नमूद केलं. पण त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री पद आणि त्यांनी केलेल्या विधानाबाबत कायद्यामध्ये काय म्हटलं आहे? आणि सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी नक्की काय म्हटलं जाणून घेऊया.
ठाकरे यांचा सरकारवर हल्ला - संविधानात ‘उपमुख्यमंत्री’ या पदाचा कुठेही उल्लेख नाही. राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करणारे हे सरकार विरोधकांचे हक्क, संख्याबळ आणि प्रतिनिधित्व मान्य न करणारे आहे. पण स्वतःसाठी असंवैधानिक पद मान्य करते, हा विरोधाभास असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
सरकार कायदेशीर, वाद केवळ राजकीय - भाजपा आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी उद्धव ठाकरे यांचे आरोप पूर्णपणे फेटाळले. महाराष्ट्र सरकार न्यायालयीनदृष्ट्या वैध असून त्यावर असंवैधानिकतेचा आरोप करणं चुकीचं आहे, असं चव्हाण म्हणतात. आघाडीमध्ये राजकीय संतुलन राखण्यासाठी हे पद आवश्यक ठरतं, असा पवित्रा चव्हाण यांनी घेतला.
संविधानात उपमुख्यमंत्रीचा पदाचा थेट उल्लेख नाहीच - याबाबत बोलताना ज्येष्ठ वकील असीम सरोदेंनी संविधानात उपमुख्यमंत्री पदाचा थेट उल्लेख नसल्याचं सांगितलं. संविधानात फक्त मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा उल्लेख असल्याचं सरोदे म्हणाले. पण सध्या उपमुख्यमंत्री नाव दिलं गेलेले दोघेही मंत्री आहेत. त्यामुळे त्याचं मंत्रिपद संवैधानिक आहे, असं असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केलं.
पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे योग्यच - आमदार भास्कर जाधव यांनी म्हटलं आहे की, उपमुख्यमंत्री पद संविधानिक पद नाहीच. त्या पदाला विशेष असा दर्जा पण नाही. सर्वसाधारण मंत्र्याचा दर्जा आणि त्या पदाचा दर्जा एकसारखा आहे. खरं तर विरोधी पक्ष नेता हे संविधानिक पद आहे. संविधानात आणि कायद्यामध्ये देखील त्या पदाचा उल्लेख आहे. त्या पदाला कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे जे म्हणाले ते अगदी योग्य आहे, असं जाधव यांनी स्पष्ट केलं.
ते मंत्री म्हणूनच शपथ घेतात - ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं की, घटनात्मक दृष्टीने उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री ही दोन्ही पदं राजकीय सोयीसाठी निर्माण केली गेलेली आहेत. जे मंत्री आहेत त्यांचा उल्लेख जर उपमुख्यमंत्री असा त्या मंत्रिमंडळाकडून केला जात असेल तर हा तो सर्वस्वी मंत्रिमंडळाचा प्रश्न आहे. शपथ घेतेवेळी त्या दोघांनी देखील मंत्री म्हणूनच शपथ घेतली होती, असं प्रकाश बाळ यांनी सांगितलं. वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्यात देखील साधारण नव्वदच्या दशकात अशीच समजूतीने पदांची वाटणी झाली होती. त्याकाळी एका केसमुळे आडवाणींना लोकसभेचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पण अडवाणींचं भाजपामधलं महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी त्यांना उपपंतप्रधानपद दिलं गेलं होतं, अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
