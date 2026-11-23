ट्रेडमार्क वस्तूसाठी असतो व्यक्तीसाठी नाही; जर 'त्या' स्वतःला वस्तू म्हणून घेत असतील तर हा महिलांचा अपमान - रोहिणी खडसे
आज महिलांचे प्रश्न हे ज्वलंत असून त्याबाबत बोललं पाहिजे. तसंच ज्या चित्रपटात महिलांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात मांडलं गेलं आहे, अशा चित्रपटांना विरोध करून काय फायदा आहे.
Published : November 23, 2026 at 3:58 PM IST
पुणे - राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी त्यांचं नाव, त्यांचे फोटो, त्यांची ओळख आणि त्यांची वैयक्तिक शैली याबाबत ट्रेडमार्क घेतल्याचं सांगितलं आणि याबाबत राज्यभरातून अनेक महिला प्रतिनिधीच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्यात. आज याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या की माझ्या मते असला कुठलाही ट्रेडमार्क झालेला नाही. महिलांनी माझ्यासारखी साडी नेसू नये, माझ्यासारखं वागू नये असा कुठलाही ट्रेडमार्क होऊ शकत नाही. ट्रेडमार्क हा वस्तूसाठी असतो, व्यक्तीसाठी नसतो त्यातही जर त्या स्वतःला वस्तू म्हणून घेत असतील तर हा महिलांचा अपमान असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
पुण्यात आज निसर्ग मंगल कार्यालय येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला आघाडीतर्फे पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होत. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
त्या पुढे म्हणाल्या की, महिलांनी वर्षानुवर्ष ज्या परिस्थितीमधून सर्व महिलांसाठी जे प्रयत्न केले आहेत त्यात त्यांनी सांगितलय की, आम्हाला वस्तू नव्हे तर व्यक्ती म्हणून पाहा. त्यातही कोणीतरी असं सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की मला वस्तू म्हणूनच ठेवा, तर याला आमच्या सगळ्यांचा विरोध आहे. अशा ट्रेडमार्कला मान्यता मिळेल असं वाटत नाही. आज महिलांचे प्रश्न हे ज्वलंत असून त्याबाबत बोललं पाहिजे. तसंच ज्या चित्रपटात महिलांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात मांडलं गेलं आहे. अशा चित्रपटांना विरोध करून काय फायदा आहे. त्यामुळे विरोध करू नये. दाल मैं कुछ काला है, का पुरी दाल हि काली है, म्हणून विरोध केला जातोय का, असं म्हणत खडसे यानी रुपाली चाकणकर यांना टोला लगावला आहे.
आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अधिवेशनाच्या काळात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याबाबत त्यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या की, आम्ही सर्व महिला पदाधिकारी तसंच पक्षातील लोक हे या आंदोलनात सहभागी होणार आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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