'आमचं भांडण टोरंटशी नाही, मात्र झाडांची कत्तल निंदनीय'; साय डोंगर परिसराची आदित्य ठाकरे यांच्याकडून पाहणी
रायगडमधील टोरंट प्रकल्प आणि वृक्षतोडीचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात तापला आहे. सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Published : October 26, 2026 at 7:31 PM IST
रायगड - जिल्ह्यातील प्रस्तावित टोरंट वीज प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीवरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
एकीकडे राज्यात दुष्काळ परिस्थिती आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत असताना, दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल करून महाराष्ट्राला वाळवंट बनवण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. दरम्यान, रायगडमधील साय डोंगर परिसरात जाऊन त्यांनी टोरंट प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीची पाहणी केली. यावेळी खासदार संजय राऊत आणि नेत्या सुषमा अंधारे यांचीही उपस्थिती होती. “आमचे भांडण टोरंट कंपनीशी नाही, मात्र झाडांची कत्तल होणे ही निंदनीय बाब आहे,” अशी भूमिका मांडत आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
रायगड जिल्ह्यातील टोरंट प्रकल्पासाठी होणारी वृक्षतोड सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होणार असल्याची चिंता पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना - उबाठा पक्षानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी साय डोंगर परिसरात जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी संजय राऊत आणि सुषमा अंधारे हे देखील उपस्थित होते. जंगलतोडीमुळे पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम, नष्ट होणारी वृक्षसंपदा आणि निसर्गाचा समतोल याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
झाडांची कत्तल निंदनीय - “आमचे भांडण टोरंट कंपनीशी नाही, मात्र झाडांची कत्तल ही निंदनीय बाब आहे,” असं स्पष्ट करत आदित्य ठाकरे यांनी विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी दिला जाऊ नये, अशी भूमिका मांडली. राज्यात अनेक भागांत पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे संकट असताना मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणे कितपत योग्य आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारच्या धोरणांवर टीका - महाराष्ट्राला वाळवंट बनवण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. विकास प्रकल्प राबवताना पर्यावरणाचे संरक्षण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन यांनाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे, अशी भूमिका ठाकरे यांनी मांडली.
दरम्यान, टोरंट प्रकल्पासाठी प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून आता राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. पर्यावरणाचा प्रश्न, स्थानिक नागरिकांच्या चिंता आणि प्रकल्पाची गरज या मुद्द्यांवरून आगामी काळात हा विषय आणखी चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
रायगडमधील टोरंट प्रकल्प आणि वृक्षतोडीचा मुद्दा आता राजकीय वर्तुळातही तापला असून, सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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