काटोल नरखेड विधानसभा मतदारसंघात हजारो मतांची चोरी; अनिल देशमुख यांचा आरोप, चरणसिंग ठाकूर यांचा पलटवार

नागपूरच्या काटोल नरखेड विधानसभा मतदारसंघात हजारो मतांची चोरी झाल्याचा आरोप माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केलाय. विद्यमान आमदार चरणसिंग ठाकूर यांनी त्याला उत्तर दिलंय.

अनिल देशमुख, चरणसिंग ठाकूर
अनिल देशमुख, चरणसिंग ठाकूर (Etv Bharat)
Published : November 7, 2025 at 3:23 PM IST

नागपूर : मत चोरीच्या संदर्भात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सुरू केलेली आरोपांची मालिका अद्याप सुरू आहे. बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हायड्रोजन बॉम्ब फोडल्याचा दावा केलेला आहे. त्याचा परीणाम काय असेल जरी आत्ता सांगता येणार नसले तरी गेल्यावर्षी राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ''दुबार मतदारां'मुळेच गेम झाल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. माजी गृहमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) नेते अनिल देशमुख यांनी असाच आरोप केला आहे. काटोल विधानसभा मतदारसंघात हजारो मतांची चोरी झाली आहे. आमच्यासाठी एकूण 60 लोकांची टीम अभ्यासासाठी लावली होती. काटोल नरखेड विधानसभेत 35 हजार 535 मतांची चोरी झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.

३५ हजार मतांची हेराफेरी - विद्यमान आमदार चरणसिंह ठाकूर यांच्या दोन भावाचे नाव प्रत्येकी दोन-दोन ठिकाणी आहे. त्यामुळे काटोल विधानसभा मतदारसंघात दुबार मतदान मोठ्या प्रमाणावर झाले असल्याचं ते म्हणाले आहेत. झिरो नंबरचे घर म्हणजेच घर क्रमांक नसलेले मतदार मोठ्या संख्येने आढळले आहेत. नावांची गडबड असलेले मतदारही मोठ्या संख्येने आहेत. मध्यप्रदेश मधून काही बोगस मतदार आणून मतदान करण्यात आल्याचे आम्हाला आढळले असल्याचे आरोप अनिल देशमुख यांनी केले आहेत.

अनिल देशमुख यांनी आरोप केल्यानंतर भाजपाचे आमदार चरणसिंग ठाकूर यांनी पलटवार केला आहे. निवडणुकीचा निकाल लागून वर्ष लोटले असताना आता अशाप्रकारे बिनबुडाचे आरोप करण्यामागे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक असल्याचा आरोप चरणसिंग ठाकूर यांनी केला आहे. अनिल देशमुख केवळ राहुल गांधी यांच्या आरोपांची रेघ मोठी करून शरद पवार यांना खुश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. अनिल देशमुख हे गेल्या 25 वर्षांपासून लोकांना न्याय देऊ शकले नाहीत. खोटं बोलण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरे काम शिल्लक राहिलेले नाही. एकतरी काम त्यांनी क्षेत्राच्या विकाससाठी केलं असल्याचं दाखवावं असं आव्हान ठाकूर यांनी दिलं. २५ वर्ष लोकांनी तुम्हाला डोक्यावर घेतलं. मात्र तुम्ही जनतेची कामं करू शकले नाही. त्यामुळे तुमचा पराभव झाला हे मान्य करा. पराभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर न येऊ शकल्याने त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलं असल्याचं देखील ते म्हणाले. अनिल देशमुख यांनी चांगल्या डॉक्टरकडे जाऊन उपचार करून घ्यावेत असं आमदार चरणसिंग ठाकूर म्हणाले आहे.

