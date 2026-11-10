दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्र येण्याची चर्चा कुठेही नाही; सुनील माने यांची माहिती, आज पटेल-पवार भेटणार?
पक्षांतर्गत विलीनीकरणाबाबत सध्या सुरू असलेल्या चर्चा केवळ माध्यमांमध्ये आणि वेगवेगळ्या स्रोतांद्वारे सुरू असून प्रत्यक्षात कोणतीही चर्चा नसल्याचं सुनील माने यांनी सांगितलं.
Published : November 10, 2026 at 10:12 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 10:57 PM IST
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली असून याबाबत अनेक नेते तसंच दोन्ही पक्षातील नेतेमंडळी आपापली मतं व्यक्त करत आहेत. असं असताना आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सरचिटणीस सुनील माने यांनी आपलं मत व्यक्त करत सध्या ज्या काही विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू आहेत, त्या फक्त माध्यमांमध्ये असून प्रत्यक्षात कुठेही अशी चर्चा नसल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
सुनील माने म्हणाले की, अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस विलिनीकरणाच्या मुद्द्यांबाबत अजितदादा पवार यांच्या पक्षाकडून हा विषय पूर्णपणे बंद करण्यात आला होता. यांनतर आमचे नेते पवार साहेब आणि प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि रोहित पवार यांनी विलीनीकरणाची चर्चा आता पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचं जाहीर केलं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात यायचं असल्यास, संबंधित नेत्यांना भारतीय जनता पार्टी पक्षाची साथ सोडावी लागेल आणि पवार साहेबांनी स्थापन केलेल्या पक्षात यावं लागेल अशी भूमिका मांडली. पक्षांतर्गत विलीनीकरणाबाबत सध्या सुरू असलेल्या चर्चा केवळ माध्यमांमध्ये आणि वेगवेगळ्या स्रोतांद्वारे सुरू असून प्रत्यक्षात कोणतीही चर्चा नसल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
सुनील माने असं सांगत असले तरी, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केलेल्या 10 तारखेच्या उल्लेखामुळे आजच्या दिवसाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. आज 10 नोव्हेंबर असल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल पटेल आज शरद पवार यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादींमध्ये काही महत्त्वाच्या राजकीय हालचाली होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. त्यातच रात्री साडेनऊच्या दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या निवासस्थानी गेल्याची माहिती आहे. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीचे नेते खा. अमोल कोल्हे असल्याची माहितीही मिळत आहे. प्रफुल पटेल अजूनही शरद पवार यांना आज भेटलेले नाहीत. त्यामुळे रात्रीत काय होईल याची राजकीय वर्तुळात उत्सुकता लागलेली आहे.
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