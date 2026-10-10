लोकशाहीची किंमत स्वातंत्र्य गमावून मोजता येणार नाही! - राज ठाकरे
लोकशाहीची किंमत स्वातंत्र्य गमावून मोजता येणार नाही, असं राज ठाकरे म्हणालेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून केंद्र सरकारवर त्यांनी टीका केली.
Published : October 10, 2026 at 7:07 PM IST
मुंबई - “No nation can be grateful at the cost of its liberty” अर्थात, स्वातंत्र्याची किंमत मोजून कोणतेही राष्ट्र कृतज्ञ राहू शकत नाही, या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची आठवण करून देत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे, अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे आणि शांततेत आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. हा अधिकार दडपण्याचा प्रयत्न लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना धक्का देणारा असल्याची जोरदार टीका राज ठाकरे यांनी केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर भाष्य केलं. राज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. ते म्हणाले की, सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली म्हणून आंदोलकांना ताब्यात घेणं, त्यांचा आवाज दाबणं आणि आंदोलनाचं वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना त्रास दिल्याच्या तक्रारी समोर येणं, या बाबी गंभीर आहेत. तसंच तरुणांना त्यांच्या भविष्याबद्दल प्रश्न पडत असतील आणि ते शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असतील, तर त्यांच्याशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांना रोखण्याची भूमिका घेतली जाते. वाहतूक आणि सार्वजनिक सेवांवर निर्बंध घातले जातात. लोकशाहीत आंदोलनांना विरोध असू शकतो; मात्र विरोधाचा आवाजच बंद करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये, असा इशारा राज यांनी दिला.
निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न - निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण होत असतील, तर त्या दूर करणे आयोगाचे कर्तव्य आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे आणि आयोगाच्या कामकाजावर जनतेचा विश्वास कायम राहावा, या मागण्यांमध्ये गैर काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मतदानाचा अधिकार आणि आपल्या मताची गोपनीयता याबाबत नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्यास त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी आंदोलकांवर कारवाई केली जात असेल, तर त्यातून सरकारच्या भूमिकेबद्दल संशय अधिक बळावू शकतो, असे राज ठाकरे म्हणाले.
संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे काय? - भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19(1)(अ) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, तर अनुच्छेद 19(1)(ब) नुसार शांततेने आणि विनाशस्त्र एकत्र येण्याचा अधिकार आहे. कायद्याने घालून दिलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या अधीन राहून या अधिकारांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आंदोलनांबाबत सरकार आणि पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
सार्वजनिक सेवांवर निर्बंध - आंदोलन रोखण्यासाठी सरकारने वाहतूक आणि सार्वजनिक सेवांवर निर्बंध घातले. महिला पत्रकारांना त्रास दिला. या हुकूमशाही प्रवृत्तीची नि:पक्षपातीपणे चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह लोकशाहीचा बळी घेत आहेत, असा आरोप राज ठाकरे यांनी केला.
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