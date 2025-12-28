ETV Bharat / politics

मुंबई महानगरपालिकेत महायुतीने रिपब्लिकन पक्षाला किमान 16 जागा सोडाव्यात - रामदास आठवले

बीएमसी निवडणुकीत जागा वाटपातील चर्चेत झालेली रिपब्लिकन पक्षाची नाराजी मुख्यमंत्र्याकडे रामदास आठवले मांडणार आहे. त्यांनी 16 जागा सोडण्याची मागणी केली आहे.

पत्रकार परिषदेत रामदास आठवले आणि प्रविण दरेकर (RPI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 7:14 PM IST

मुंबई - मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीने रिपब्लिकन पक्षाला किमान 16 जागा सोडाव्यात. महायुतीच्या जागा वाटपाच्या चर्चेत रिपब्लिकन पक्षाला सन्मानाने बोलावले नाही आणि चर्चेत सहभागी करुन घेतले नाही. त्याबद्दल रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ही नाराजी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून उद्या मांडणार आहोत. अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिवसापूर्वी रिपब्लिकन पक्षाला महायुतीकडून सन्मानजनक जागा मिळतील असा आम्हाला विश्वास आहे. कोणत्याही परिस्थितीत रिपब्लिकन पक्ष महायुतीसोबत राहणार असून सदरच्या राजकीय घडामोडीमध्ये महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाचे महत्त्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाणतात. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला निश्चित समाधानकारक जागा महानगरपालिका निवडणुकीत मिळतील असा विश्वास रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला. आज बांद्रा येथील रिपाइंच्या कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आठवले बोलत होते.

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाने 26 वॉर्ड निवडले होते. चर्चेसाठी महायुतीकडे 26 वार्डांची यादी देण्यात आलेली आहे. त्या 26 वॉर्डापैकी किमान 16 जागा महायुतीने रिपब्लिकन पक्षाला सोडाव्यात अशी आग्रही मागणी रामदास आठवले यांनी केली आहे. महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक गट असले तरी रिपब्लिकन पक्षाचा माझा गट सर्वात मोठा गट आहे. आमचा रिपब्लिकन पक्ष ज्यांच्यासोबत जातो त्यांचा विजय होतो. आम्ही ज्यांना साथ देतो त्यांनाच सत्ता मिळते हा इतिहास आहे. त्यामुळे याही वेळेस रिपब्लिकन पक्ष हा महायुतीसोबत राहणार असून महायुतीचाच विजय होणार आहे. महायुती आम्हाला सन्मानजनक जागा देतील असा विश्वास आहे असं, रामदास आठवले म्हणाले.

2012 च्या निवडणुकीमध्ये राज ठाकरेंच्या मनसेचे मोठे आव्हान असताना रिपब्लिकन पक्षाने शिवशक्ती - भिमशक्तीचा प्रयोग केल्यामुळे शिवसेना-भाजपाची सत्ता मुंबई महानगरपालिकेत आली होती. 1992 मध्ये काँग्रेस सोबत असताना रिपब्लिकन पक्षाचे मुंबईत 12 नगरसेवक होते तसंच तेंव्हा मुंबईचा महापौर सुध्दा रिपब्लिकन पक्षाचा झाला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाला रिपब्लिकन पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज आहे. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला महायुतीत निश्चितच समाधानकारक जागा मिळतील असा विश्वास आठवले यांनी व्यक्त केला.

यावेळी पत्रकार परिषदेत भाजपाचे विशेष दूत प्रविण दरेकर रामदास आठवले यांची भेट घेण्यास आले. त्यांनी सांगितलं की, रिपब्लिकन पक्षाचा निश्चित सन्मान करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात आंबेडकरी चळवळीचा चेहरा आणि नेतृत्व फक्त रामदास आठवले यांचं आहे. ते महायुतीचे नाही तर संपूर्ण देशाचे नेते आहेत. त्यांचा योग्य सन्मान होईल. सन्मानजनक जागा रिपब्लिकन पक्षाला सोडण्यात येतील असं आश्वासन भाजपाचे नेते प्रविण दरेकर यांनी यावेळी दिलं. यावेळी रिपब्लिकन पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष सिद्धार्थ कासारे, राज्य सरचिटणीस गौतम सोनवणे मुंबई सरचिटणीस विवेक पवार, ज्येष्ठ नेते काकासाहेब खंबाळकर, युवक आघाडी महाराष्ट्र अध्यक्ष पप्पू कागदे, एम एस नंदा, सचिनभाई मोहिते, रमेश गायकवाड आदी अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

