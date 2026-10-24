गोकुळच्या कारभारात दूध उत्पादकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवणार; नूतन संचालकांना घेऊन सतेज पाटील यांचं हालसिद्धनाथला साकडं
गोकुळ निवडणुकीनंतर आता नूतन संचालक मंडळाकडून दूध उत्पादकांसाठी कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
Published : October 24, 2026 at 5:04 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 6:29 PM IST
कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या नूतन संचालक मंडळाच्या माध्यमातून साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं हित जपण्यासह संघाचा कारभार अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला. गोकुळच्या निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला मिळालेल्या यशानंतर नूतन संचालकांसह त्यांनी आप्पाचीवाडी येथील श्री हालसिद्धनाथचे दर्शन घेतले. यावेळी दूध उत्पादक शेतकरी आणि ठरावधारकांना जास्तीत जास्त न्याय मिळू दे, असं साकडं त्यांनी देवाला घातलं.
13 जागांवरील विजयाबद्दल कृतज्ञता - गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 25 पैकी 13 जागांवर विजय मिळवला, तर महायुतीच्या आघाडीला 12 जागा मिळाल्या. या निकालामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षात समविचारी आघाडीने आघाडी घेतली आहे. या यशाबद्दल सतेज पाटील यांनी जिल्ह्यातील ठरावधारक आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली.
गोकुळ हा सर्वसामान्य दूध उत्पादकांच्या कष्टातून उभा राहिलेला सहकारी संघ आहे. त्यामुळे संघाच्या कारभारात दूध उत्पादकांचे हित सर्वोच्च स्थानी असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी नूतन संचालक मंडळ प्रयत्नशील राहील, अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली.
गोकुळचे नाव देशभर उंचावण्याचा निर्धार - गोकुळ दूध संघाच्या माध्यमातून जे काही चांगले करता येईल, ते करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. गोकुळचे नाव केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात उंचावण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. ठरावधारक आणि साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त न्याय मिळवून देण्यासाठीच हालसिद्धनाथच्या चरणी साकडे घातल्याचं सतेज पाटील यांनी सांगितलं.
दरम्यान, गोकुळच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांचे हित, संघाचे भवितव्य आणि सहकार क्षेत्रातील नेतृत्व या मुद्द्यांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. निवडणुकीनंतर आता नूतन संचालक मंडळाकडून दूध उत्पादकांसाठी कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
आप्पाचीवाडी ग्रामस्थांकडून सत्कार - हालसिद्धनाथचे दर्शन घेतल्यानंतर आप्पाचीवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने आमदार सतेज पाटील आणि नूतन संचालकांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी शशिकांत आनंदराव पाटील (चुयेकर), शशिकांत खोत, राजूबाबा आवळे, अभिजित तायशेटे, प्रा. किसन चौगले, बाबासो चौगले, राहुल देसाई, विद्याधर गुरबे, बाबासाहेब देवकर, बयाजी शेळके, विश्वजीत जाधव, अंजना रेडेकर आणि भाग्यश्री डोंगळे यांच्यासह नूतन संचालक उपस्थित होते. ग्रामस्थ आणि तरुणांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून संचालकांचे स्वागत केले.
अध्यक्ष निवडीकडे लक्ष - गोकुळच्या निवडणुकीत 13 जागा जिंकल्यानंतर आता अध्यक्षपदाच्या निवडीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक गणपूर्तीचा मुद्दा दोन्ही आघाड्यांसमोर महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे येत्या 29 ऑक्टोबरला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीबाबत नूतन संचालक मंडळाची पुढील भूमिका आणि अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी होणाऱ्या हालचालींकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
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