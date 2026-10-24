राजकीय वर्तुळात खळबळबळ! मोदी-अदानी मैत्रीवर मनसेचा आज विशेष शो...
दादरमध्ये आज ‘महानाट्य’ रंगणार आहे. मोदी-अदानींच्या संबंधांवर मनसेकडून ‘The Friendship Files स्पेशल शो’चं आयोजन करण्यात आलं आहे.
Published : October 24, 2026 at 9:58 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आज, 24 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 7:00 वाजता दादर येथील मनसे कार्यालयात ‘द फ्रेंडशिप फाइल्स’ (The Friendship Files) नावाचा एक विशेष व्हिडिओ प्रदर्शित करणार आहे. हा व्हिडिओ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यातील मैत्रीशी संबंधित आहे. ‘शॅडो सिटीझन्स’ (Shadow Citizens) नावाच्या संस्थेनं तयार केलेला हा व्हिडिओ राजकीय सत्तेची केंद्रे आणि कॉर्पोरेट जगतातील संबंधांवर तयार करण्यात आला आहे.
The Friendship Files पाहण्याचं आवाहन : 22 ऑक्टोबर रोजी राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर मोदी-अदानी संबंधांशी संबंधित एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यांनी नागरिकांना हा व्हिडिओ काढून टाकण्यापूर्वी पाहण्याचं आवाहन केलं होतं; त्यांचा आरोप होता की, सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून ही सामग्री हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या व्हिडिओमध्ये मोदी आणि अदानी यांच्यातील संबंधांवर तसंच त्यांच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान आणि उद्योगपती यांच्यातील जवळीक आणि राजकीय सत्ता, कॉर्पोरेट क्षेत्र यांच्यातील व्यापक साटेलोटे हा राष्ट्रीय चर्चेचा एक वारंवार येणारा विषय राहिला आहे.
नागरिकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन: या पार्श्वभूमीवर, मनसे आता ‘द फ्रेंडशिप फाइल्स’ सादर करत आहे. राजकारण आणि कॉर्पोरेट जगतातील संबंध देशाची आर्थिक धोरणे आणि सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियेवर कसा प्रभाव पाडतात, हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न या व्हिडिओद्वारे करण्यात आला आहे. व्हिडिओ प्रदर्शित झाल्यानंतरच त्यातील नेमकं संदर्भ आणि मुद्दे स्पष्ट होतील. दरम्यान, मनसेने नागरिकांना या प्रदर्शनासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहन केलं आहे.
हे वाचलंत का :
- महाराष्ट्राची सागरी सीमा सुरक्षित होणार; 250 पेक्षा जास्त अग्निविरांची सागरी पोलीस म्हणून थेट नियुक्ती - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- राहुल गांधींच्या क्षमतेपलीकडची गोष्ट म्हणजे 'मोदींची विकेट घेणे', आंदोलनांतून सरकारे बदलता येत नाहीत- रामदास आठवले
- भारताचा झिम्बाब्वेवर 9 गडी राखून एकतर्फी विजय! प्रतिका रावलचे झंझावाती शतक