पालिका निवडणुकीसाठी लहान पक्षांना 'लय डिमांड'; युती, आघाडीची वाट न पाहता सर्व जागा लढण्याची तयारी

ठाणे महानगरपालिकेतील सत्ता मागील अनेक वर्षांपासून टिकवून ठेवणाऱ्या शिवसेनेच्या विरोधात यावेळी सर्वच राजकीय पक्ष मोर्चेबांधणी करत आहेत.

thane election
पालिका निवडणुकीची मोर्चेबांधणी करताना पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 11, 2025 at 8:12 AM IST

ठाणे : आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या तयारीला सर्वच पक्ष लागले आहेत. युती, आघाडी होईल की नाही यावर निश्चिती नाही. परंतु, इच्छुकांच्या मागणीमुळं अनेक लहान पक्ष महापालिका निवडणुकीत आपलं भविष्य आजमावत आहेत. एकीकडं मोठ्या पक्षांच्या उमेदवारीसाठी दोन ते तीन इच्छुक पालिका निवडणुका लढण्याची तयारी करत आहेत. अशात आपला निभाव लागणार नाही. त्यामुळं पर्यायी मार्ग म्हणून अनेक इच्छुकांनी लहान पक्षांकडं आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे. अपक्ष लढून मतांचा जोगवा मागण्यापेक्षा ठराविक मत मिळणारच अशी शाश्वती मिळत असल्यामुळं लहान पक्षांच्या उमेदवारीची मागणी वाढलीय.

thane palika election
पालिका निवडणुकीचा प्रचार

बड्या पक्षांचं लक्ष : ठाणे महानगरपालिकेतील सत्ता मागील अनेक वर्षांपासून टिकवून ठेवणाऱ्या शिवसेनेच्या विरोधात यावेळी सर्वच राजकीय पक्ष मोर्चेबांधणी करत आहेत. त्यात महायुती आणि महाविकास आघाडी कशी होते यावर निश्चिती नाही. त्यामुळं आरपीआय, बहुजन विकास आघाडी, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पार्टी या सर्व पक्षांची पालिका निवडणुकीत काय भूमिका असेल याकडं बड्या पक्षांचं लक्ष आहे . या पक्षांकडं उमेदवारी मागणाऱ्या इच्छुकांची संख्या मोठी असली तरी या पक्षांकडून निवडूण येणारे आणि यांच्या उमेदवारीमुळं अटीतटीच्या प्रभागात मतदान कमी करण्यासाठी मदत होणार आहे. आता कधी नव्हे ते या पक्षाच्या बैठका आणि कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग सुरू देखील झाले आहेत.

thane palika election
पालिका निवडणुकीचा प्रचार

उमेदवारीची मागणी वाढली : राजकारणात भविष्य आजमावणाऱ्या इच्छुकांना पालिका निवडणुका म्हणजे स्वतःची ताकत दाखवण्याची संधी असते. यामध्ये सर्वच राजकीय पक्ष अग्रेसर असतात. अनेक इच्छुक ऐनवेळेस देखील उमेदवारी मागून निवडणुका लढत असतात. या सर्व नव्या, जुन्या उमेदवारांना लहान पक्षात उमेदवारी प्रस्थापित पक्षांपेक्षा सोपी असते. त्यामुळंच या पक्षांच्या उमेदवारीची मागणीही या काळात वाढत असते. सत्ता बसवणे, सत्तांतर करणे अशावेळी हे लहान पक्ष अत्यंत महत्त्वाचा सहभाग दाखवून देतात.

thane palika election
पालिका निवडणुकीचा प्रचार

लहान पक्ष महत्त्वाचे आणि लोकशाहीसाठी आवश्यक : "देशभरात अनेक पक्ष अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी अनेक पक्ष हे राज्यात आणि जिल्ह्यात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवणारे आहेत. या पक्षांना मानणारा त्यांचा वर्ग असतो. पण, हा वर्ग वर्षानुवर्षे काही केल्या आपल्या आवडीच्या पक्षालाच मतदान करत असतो. यामुळं त्यांचं एक गठ्ठा मतदान हे उमेदवाराला जिंकणं किंवा पराजित करण्यासाठी महत्त्वाचं असतं. त्यांना शक्य तेवढं एकत्र केल्यास याचा नक्की फायदा होईल," असा अनुमान राजकीय अभ्यासक मिलिंद बल्लाळ यांनी वक्त केला.

thane palika election
पालिका निवडणुकीचा प्रचार

आम्ही सर्व जागा लढवू - वंचित बहुजन आघाडी : "आगामी पालिका निवडणुकीत ठाण्यातील सर्व जागा लढण्याची तयारी वंचित बहुजन आघाडी या पक्षानं सुरू केली आहे. उमेदवारांना मार्गदर्शन आणि निवडणुकीसाठी समुपदेशन पक्षाच्या नेत्यांकडून सुरू करण्यात आलंय. प्रस्थापितांना धक्का देण्यासाठी मतदार आम्हाला मदत करतील," असा आत्मविश्वास वंचित बहुजन आघाडीचे नेते महेंद्र अनभोरे यांनी वक्त केला. ठाणे महानगरपालिकेच्या १३१ जागा वंचित लढवणार असून, याचप्रमाणे इतर पक्ष देखील आपले उमेदवार उभे करणार आहेत. युती किंवा आघाडीचा निर्णय ऐनवेळीस घेतला जाईल, असंही महेंद्र अनभोरे यांनी सांगितलं. अशीच काहीशी भूमिका इतर लहान राजकीय पक्षांनी वक्त केली आहे.

