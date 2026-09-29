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शिक्षक मतदार संघ निवडणूक : जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीनं शेखर भोयर यांना पाठिंबा जाहीर, भाजपाने उमेदवारी दिली तर फेरविचार करणार

महायुतीच्या निर्णयात फेरबदल झाला आणि शेखर भोयर यांना भाजपाची उमेदवारी मिळाली तर आम्ही निश्चितच पाठिंब्याचा फेरविचार करू असं वितेश खांडेकर यांनी सांगितलं.

जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीनं शेखर भोयर यांना पाठिंबा
जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीनं शेखर भोयर यांना पाठिंबा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 7:57 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 8:04 PM IST

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अमरावती - विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीनं शेखर भोयर या इच्छुक उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. हा पाठिंबा जाहीर करताना जर शेखर भोयर यांना भाजपाने उमेदवारी दिली तर आम्ही आमच्या पाठिंब्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करू अशी स्पष्ट भूमिका देखील संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी शेखर भोयर यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषदेत जाहीर केली.



संघटनेला हवा शासनाच्या जवळचा व्यक्ती - शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू व्हावी यासाठी आम्ही गेली अनेक वर्ष आंदोलन करत आहोत. शासनासोबत आमचा नेहमीच वाद होत आहे. सरकारनं आमच्या बाबत अद्याप सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. अशा परिस्थितीत आता सरकारसोबत वाद घालण्यापेक्षा सरकारच्या जवळची एखादी व्यक्ती आपलं काम करेल या उद्देशाने आम्ही शेखर भोयर यांना पाठिंबा देण्याबाबत विचार केला असल्याचं देखील वितेश खांडेकर यांनी स्पष्ट केलं. शेखर भोयर यांना भाजपाने उमेदवारी दिली तर संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सदस्यांसोबत चर्चा करून आज जो काही पाठिंबा देण्याचा निर्णय झाला त्या संदर्भात पुनर्विचार आम्ही निश्चित करू असं देखील वितेश खांडेकर म्हणाले.

शिक्षक मतदार संघ निवडणूक (ETV Bharat)

अमरावतीत शिवसेनेचा उमेदवार - शेखर भोयर यांना भाजपाची उमेदवारी मिळण्याची तशी शक्यता अजिबात नाही. आमच्या माहितीनुसार अमरावती विभागात महायुतीमध्ये शिवसेनेला उमेदवारी देण्याचा निर्णय झाला असून शेखर भोयर हे स्वतंत्रच उभे राहतील. यामुळे आम्ही शेखर भोयर यांच्या पाठीशी आहोत. यदाकदाचित उमेदवारी संदर्भात महायुतीच्या निर्णयात फेरबदल झाला आणि शेखर भोयर यांना भाजपाची उमेदवारी मिळाली तर आम्ही निश्चितच विचार करू असं देखील वितेश खांडेकर यांनी सांगितलं.


5 सप्टेंबरला भरणार उमेदवारी अर्ज - अनेक दिवसांपासून मी भाजपाशी जुळलो आहे. भाजपाची उमेदवारी मी मागितली पण आहे. 5 सप्टेंबर रोजी मी उमेदवारी अर्ज निश्चितच दाखल करणार. शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी सलग अठरा वर्षांपासून काम करतो आहे. काहीही झालं तरी मी निवडणूक लढणार असं शेखर भोयर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

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Last Updated : September 29, 2026 at 8:04 PM IST

TAGGED:

SHEKHAR BHOYAR
शिक्षक मतदार संघ निवडणूक
शेखर भोयर
शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू व्हावी
TEACHERS CONSTITUENCY ELECTION

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