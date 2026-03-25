टोमणे सम्राट ते चौकट राजा, एकनाथ शिंदे यांचा उद्धव ठाकरे यांच्यावर पलटवार
सहा वर्षे सभागृहात 'ड्रॉप' घ्यायचा आणि थेट 'सेंडऑफ'ला हजर व्हायचे." कोरोना काळ आणि शेतकऱ्यांच्या संकटात ठाकरे सभागृहात फिरकले नाहीत, असा ठपका एकनाथ शिंदे यांनी ठेवला.
Published : March 25, 2026 at 10:54 PM IST
मुंबई - विधान परिषदेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर शब्दांच्या फैरी झाडल्या. मंगळवारी पार पडलेल्या निरोप समारंभात ठाकरेंनी केलेल्या टीकेचा समाचार घेताना, "हा निरोप समारंभ होता की आरोप समारंभ?" असा सवाल करत एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंवर पलटवार केला.
'भजनाला नाही, पण भोजनाला हजर' - उद्धव ठाकरे सभागृहात उपस्थित न राहण्यावरून एकनाथ शिंदे यांनी मिश्किल पण धारदार टीका केली. ते म्हणाले, "काही लोक म्हणतात सभागृहात नाही आले तरी चालते, पण निरोप समारंभाला यायला हवे. हा तर 'भजनाला नाही, पण भोजनाला न चुकता यावे' अशातला प्रकार झाला. सहा वर्षे सभागृहात 'ड्रॉप' घ्यायचा आणि थेट 'सेंडऑफ'ला हजर व्हायचे." कोरोना काळ आणि शेतकऱ्यांच्या संकटात ठाकरे सभागृहात फिरकले नाहीत, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
'टोमणे सम्राट' आणि विंदांची कविता - उद्धव ठाकरे यांनी कवितांच्या माध्यमातून शिंदेंना चांगलेच टोले, टोमणे लगावले होते. त्याचा धागा पकडत, शिंदे म्हणाले की, काल सभागृहात 'टोमणे सम्राट' देखील पाहायला मिळाले. यावेळी त्यांनी 'चौकट राजा' चित्रपटातील गाण्याचा संदर्भ देत ठाकरेंच्या भूमिकेवर निशाणा साधला. तसंच विंदा करंदीकरांची कविता सादर करत, "श्रेय ज्याचे त्यास द्यावे; ती पूर्वजांची थोरवी, त्या पूर्वजांना गौरवी; ती न कामी आपुल्या," असे म्हणत वारसा सांगणाऱ्यांनी स्वतःचे कर्तृत्व काय, असा सवाल केला. शिंदेनी शेवट हिंदी शेर-ओ-शायरीने केला. "पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती," असे म्हणत त्यांनी ठाकरेंना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला. दुसऱ्याचा हेवा आणि मत्सर करून स्वतःचे भाग्य लिहिता येत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी ठाकरेंच्या आरोपांमधील हवा काढून घेतली.
यावेळी शिवसेना (ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी बात निकलेगी तो दूर तक जायेगी असे म्हणत शिंदेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.
हेही वाचा...
- अजित पवार प्रकरणात कटकारस्थान असेल तर उघड करू; ‘मुडदेही खणून काढेन’ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- भोंदूगिरीवर काडसिद्धेश्वर महाराज यांचा कडक प्रहार; अशोक खरात प्रकरणी बोलताना सज्जनांच्या मौनावरही केले सवाल
- 'अॅसिड हल्ल्यातील पीडितेची ओळख उघड केल्यास शिक्षा'; भारतीय न्याय संहितेमध्ये राज्य सुधारणा विधेयकाद्वारे दोन तरतुदीस एकमताने मंजुरी