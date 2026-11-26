'राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्री पाहिजे'; पुणे गोळीबार प्रकरणावरुन सुषमा अंधारेंची मागणी
पुण्यनगरीचं आता कोयतानगरी झालं असून, राज्याला पूर्णवेळचे गृहमंत्री दिले पाहिजेत, अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली.
Published : November 26, 2026 at 3:31 PM IST
पुणे - पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या परिसरात बुधवारी भरदिवसा खुनाचा बदला घेण्यासाठी मंदार किवळे या तरुणावर सहा जणांनी फायरिंग करत कोयत्याने हल्ला केला होता. यानंतर पुण्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी थेट पुणे पोलीस आयुक्तांनाच धारेवर धरलं.
पुण्यनगरीचं आता कोयतानगरी झालं असून, राज्याला पूर्णवेळचे गृहमंत्री दिले पाहिजेत. तसंच पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमारांच्या भरोशावर किती दिवस पुणं चालवणार? पुणे पोलीस आयुक्त बदलणार आहेत की नाही? असा सवाल सुषमा अंधारे यांनी राज्य सरकारला केला.
पुण्यनगरीचं कोयतानगरी झालं - सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या परिसरात गोळीबाराचा जो थरार झाला त्यात 5 ते 6 लोकांकडून कोयत्यानं वार केला. तसंच तिथं जे प्रत्यक्षदर्शी होते त्यांच्या मते, 108 चा फोन देखील लागत नव्हता. पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांचा दोन ते अडीच वर्षाचा काळ बघितला तर पुण्यनगरीचं कोयतानगरी झालं आहे. विद्येचं माहेरघर असलेल्या पुण्यनगरीचं गुन्हेगारी झालं असून, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात गुन्हेगारीमध्ये पुणे पाचव्या क्रमांकावर, तर राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे." पुणे हे सुरक्षित नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
गुन्हेगारांना पक्षात घेण्याचं काम सुरू - "अशा घटनांमधील आरोपींना आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यापेक्षा या आरोपी आणि गुन्हेगारांना आपल्या पक्षात कसं सामावून घेता येईल, यातल्या लोकांचा रोष कमी करण्यासाठी तक्रारदारांना कसं पक्षात घेतलं जाईल यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्यामुळेच गृहमंत्री अपयशी आहेत, हे अगदी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणापासून लक्षात येत आहे," असा आरोप सुषमा अंधारे यांनी केला.
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