सुनील तटकरे अजितदादांच्या स्मृतीस्थळी नतमस्तक; विलीनीकरणाच्या चर्चेवर मौन, मात्र अर्थखात्यासाठी ठाम भूमिका
अर्थखाते आम्हाला मिळाले पाहिजे. श्रद्धेय अजितदादांनी अनेक वर्षे विक्रमी अर्थसंकल्प सादर केले. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासात त्यांचे मोठे योगदान आहे.
Published : November 10, 2026 at 6:28 PM IST
बारामती - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिवाळी पाडव्याच्या निमित्ताने बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानमधील दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळाला भेट देत नतमस्तक होऊन अभिवादन केलं. यावेळी त्यांनी अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या. गेली तीस वर्षे दिवाळी पाडव्याला बारामतीत येण्याची परंपरा यंदाही कायम राहिली; मात्र यावेळी अजितदादांशिवाय पाडव्याला यावे लागणे ही मनाला वेदना देणारी बाब असल्याचं सांगत तटकरे यांना भावना अनावर झाल्या.
पत्रकारांशी संवाद साधताना तटकरे म्हणाले, "दादांशिवाय पाडव्याला येण्याचा दुर्दैवी योग आला आहे. प्रचंड वेदना आणि दुःख मनामध्ये साठलेले आहे. गेली तीस वर्षे आवर्जून दिवाळी पाडव्याला बारामतीत आलो. शरद पवार साहेबांचीही या निमित्ताने भेट होत असे. मात्र दादांशिवाय दिवाळी पाडवा ही कल्पनाच मनाला पटत नाही. नियतीपुढे कोणाचेही चालत नाही. दादांच्या चरणी नतमस्तक होऊन त्यांचे आशीर्वाद आणि पाडव्याच्या शुभेच्छा घेण्याच्या कृतज्ञतेच्या भावनेतून येथे आलो आहे."
विलीनीकरणाच्या चर्चेवर बोलणे टाळले - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत विचारले असता तटकरे यांनी सावध भूमिका घेतली. ते म्हणाले, "आज मी अजितदादांच्या पवित्र स्मृतीस्थळी आहे. विलीनीकरणाचा मुद्दा असेल तर आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार आणि गेली सहा दशके राजकारणात कार्यरत असलेले शरद पवार साहेब यांचा निर्णय महत्त्वाचा असेल. सध्या विलीनीकरणाची चर्चा आहे की नाही, याची मला माहिती नाही. हा मुद्दा माझ्यासमोर नसल्याने त्यावर भाष्य करणार नाही." आजचा दिवस आपल्यासाठी भावनिक असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी राजकीय प्रश्नांवर बोलणे टाळले. योग्य वेळी यावर चर्चा करू, असंही त्यांनी सांगितलं.
रामदास कदम यांच्या विषयावरही मौन - रामदास कदम यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर तटकरे म्हणाले की, याबाबत आपण कालच भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, अजितदादांच्या पवित्र स्मृतीस्थळी अशा विषयांवर चर्चा करणे योग्य नाही. या जागेचे पावित्र्य आणि महात्म्य अबाधित ठेवायचे आहे. पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी वारकरी ज्या श्रद्धेने जातात, त्याच भावनेने या स्थळाकडे पाहिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थखाते राष्ट्रवादीकडेच मिळाले पाहिजे; तटकरे यांची ठाम मागणी - राज्याच्या मंत्रिमंडळातील अर्थखात्याबाबत मात्र सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "अर्थखाते आम्हाला मिळाले पाहिजे. श्रद्धेय अजितदादांनी अनेक वर्षे विक्रमी अर्थसंकल्प सादर केले. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासात त्यांचे मोठे योगदान आहे. मलाही 2010 साली शरद पवार साहेब आणि अजितदादांमुळे अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली. तो माझ्या कारकिर्दीतील पन्नासावा अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे अर्थखाते आम्हाला मिळालेच पाहिजे, ही आमची ठाम भूमिका आहे."
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