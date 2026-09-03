''दादांच्या जाण्याचं राजकारण करू नका''; अजित पवारांच्या अपघातावरून सुनेत्रा पवारांनी सुनावलं, मीडिया ट्रायलवरही व्यक्त केली नाराजी
अजित पवार यांच्या विमान अपघात चौकशीवरून सुरू असलेल्या राजकीय चिखलफेकीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रतिक्रिया देत, "दादांच्या जाण्याचं राजकारण करू नका'', या शब्दांत सुनावलं आहे.
Published : September 3, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 8:35 PM IST
पुणे : राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामती विमान अपघातात निधन झाल्यावर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार रोहित पवार हे सातत्यानं याबाबत पाठपुरावा करत असून आपली भूमिका मांडत आहेत. तसंच खासदार सुप्रिया सुळे देखील या संदर्भात भूमिका मांडत आहेत. दरम्यान, अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत आणि तपासाबाबत त्यांच्या पत्नी तथा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. त्या म्हणाल्या, "दादा गेल्याचं दुःख संपूर्ण महाराष्ट्रासह माझी मुलं आणि माझ्यापेक्षा जास्त कुणाला असणार आहे? त्यांच्या जाण्याचं राजकारण कोणीही करू नये."
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज पुणे जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांसह विविध विभागांच्या इमारतींच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. यानंतर त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "आदरणीय अजितदादा गेल्याचं दुःख संपूर्ण महाराष्ट्रासह माझी मुलं आणि माझ्यापेक्षा जास्त कोणाला असणार आहे? दादांच्या या घटनेवर काहीतरी निर्णय कळाला पाहिजे, असं आम्हाला देखील वाटतं आणि या संदर्भात आम्ही पंतप्रधानांना देखील भेटलो आहोत. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी देखील अधिवेशनात याबाबत माहिती दिली आहे. मला पोलीस यंत्रणेच्या तपासावर तसेच संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यांनाही आपण वेळ दिला पाहिजे. सतत मीडियामध्ये येणं म्हणजेच अपडेट मिळणं असं नाही. यामध्ये वारंवार मीडिया ट्रायल होत आहे का, असं मला वाटतं. तसंच दादांची आई, दादांची मुलं आणि मी, आमच्यापेक्षा जास्त दुःख कोणाला कळणार आहे? त्यामुळे दादांच्या जाण्याचं राजकारण कोणीही करू नये."
नागरिकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणारे हे सर्व प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. यातील अनेक प्रकल्प हे आदरणीय दादांचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांची कामं वेळेत, दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीनं पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावं, अशा सूचना सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी बैठकीत अधिकाऱ्यांना केल्या.
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